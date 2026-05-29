Atlético se harta y es letal: la burla al Barcelona por fichaje de Julián Álvarez

El Atlético de Madrid se burla del Barcelona en redes sociales en pleno rumor por el fichaje de Julián Álvarez.
El Atlético de Madrid y el Barcelona protagonizan un nuevo capítulo en torno al futuro de Julián Álvarez, aunque esta vez el conjunto colchonero ha respondido con ironía y mensajes cargados de sarcasmo hacia el club azulgrana.
Durante las últimas horas han surgido numerosos rumores que apuntan a un posible interés del Barcelona por fichar al delantero argentino, una de las grandes figuras del Atlético de Madrid y pieza clave en el proyecto deportivo del equipo rojiblanco.
Varios medios de gran relevancia en España han publicado diferentes versiones sobre el futuro del atacante sudamericano, alimentando las especulaciones de cara al próximo mercado de fichajes.
Uno de los periodistas más reconocidos y especializados en transferencias internacionales, Fabrizio Romano, ha revelado en las últimas 24 horas información importante relacionada con la situación de Julián Álvarez.
Según Romano, el Barcelona ya habría presentado una propuesta cercana a los 100 millones de euros por el delantero argentino, dejando en evidencia el fuerte interés del conjunto catalán por incorporarlo a su plantilla.
Además, el periodista italiano informó que el propio futbolista habría transmitido al club su intención de abandonar el Atlético de Madrid, una noticia que rápidamente generó repercusión en toda Europa.
Fabrizio Romano también aseguró que la directiva rojiblanca no está dispuesta a aceptar una oferta de esa magnitud por uno de los jugadores más importantes de su proyecto deportivo.
Sin embargo, la respuesta del Atlético de Madrid no tardó en llegar y lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó varios mensajes que muchos aficionados interpretaron como una clara burla hacia el Barcelona y los rumores surgidos en torno a Julián Álvarez.
En una de sus publicaciones, el club compartió una imagen en la que aparecían Pedri, Raphinha y Lamine Yamal vistiendo la camiseta azulgrana, acompañada del siguiente mensaje: "Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça".
Posteriormente, el Atlético volvió a utilizar el humor en otra publicación y escribió: “HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo”.
El tercer mensaje fue todavía más llamativo y decía: “HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’”.
HERE WE GO! Y para completar el 3x1 nos hemos venido arriba y vamos a tirar la casita por la ventana: el jugador llega cedido por una temporada y a cambio nosotros cedemos a Tom Ford y Smith sin opción de compra. Oferta irrechazable.
Las publicaciones del Atlético de Madrid se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios entre aficionados y medios de comunicación, quienes interpretaron los mensajes como una respuesta directa a las informaciones que vinculan a Julián Álvarez con el Barcelona.
Más allá del tono humorístico empleado por el club madrileño, las publicaciones también dejan entrever la firme postura de la entidad rojiblanca respecto al futuro de su estrella, enviando un mensaje claro de que no tiene intención de negociar la salida del delantero argentino hacia el conjunto azulgrana.