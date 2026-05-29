Atlético se harta y es letal: la burla al Barcelona por fichaje de Julián Álvarez

En una de sus publicaciones, el club compartió una imagen en la que aparecían Pedri, Raphinha y Lamine Yamal vistiendo la camiseta azulgrana, acompañada del siguiente mensaje: "Y recuerda, hemos tardado solo cinco minutos en crear este engaño. Vivimos en una época donde la realidad se puede alterar. No creas todo lo que ves, sobre todo si está relacionado con el Barça".