De la polémica al aniversario: dos años de Ángela y Nodal

Este 29 de mayo de 2026, Ángela Aguilar y Christian Nodal celebran su segundo aniversario de casados, una relación que ha estado marcada por la controversia desde que se hizo pública en 2024. La pareja ha enfrentado rumores de infidelidad, críticas en redes sociales, tensiones familiares y un intenso seguimiento mediático.
Línea de tiempo de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal: 12 de febrero de 2022, Christian Nodal anuncia el fin de su compromiso con la cantante Belinda, lo que da paso a especulaciones sobre su vida sentimental.
Los rumores de un relación con Cazzu comenzaron en mayo de 2022. En agosto de ese año confirmaron su noviazgo y oficializaron su relación ante las cámaras en la alfombra roja de los premios Latin Grammy.
Cuando Christian Nodal y Cazzu anunciaron su embarazo en 2023, Ángela Aguilar expresó emoción pública, afirmando ante medios de comunicación que los admiraba y exclamando: "¡Voy a ser tía!". Sin embargo, esta reacción causó gran controversia cuando, tiempo después, Nodal y Cazzu terminaron su relación y él comenzó un noviazgo con Ángela.
En septiembre de 2023 nació su hija, Inti. El 8 de mayo de 2024 la relación con Cazzu llegó a su fin de manera definitiva. Nodal terminó con Cazzu y se casó con Ángela Aguilar 21 días después.
Nodal publicó en sus historias de Instagram este comunicado.
Cazzu reaccionó respondiendo con este otro en sus historias de Instagram.
Días después, comienzan a circular rumores y fotografías que lo relacionan con Ángela Aguilar. En un concierto en Monterrey, Ángela subió al escenario y cantó con Nodal. Al terminar la canción Dime como qieres que te quiera, Christian Nodal le pregunta: 'Ángelita por qué eres tan coqueta mi amor'. Ángela Aguilar le grita a los cuatro vientos y en pleno concierto: 'porque eres mi novio, Christian'. Esa misma noche vuelan a Italia.
Una usuaria de TikTok compartió un video donde se observa a Nodal paseando junto a Ángela Aguilar en la Fontana di Trevi, una de las locaciones turísticas más populares de la capital italiana. Según explica, el video fue grabado en mayo de 2024,.
El 29 de mayo de 2024 Nodal y Ángela celebraron una ceremonia espiritual privada en Roma, esa fue la fecha que el cantante le dio a Adela Micha en una entrevista, aunque en varios medios se publicó que fue el 24 por las fotos de su preparación que el maquillista de Ángela publicó en sus redes.
La noticia provoca controversia debido a la rapidez con la que avanzó la relación y a declaraciones posteriores de Ángela Aguilar sobre el proceso sentimental.
10 de junio de 2024: La pareja oficializa públicamente su relación en una exclusiva internacional.
Ángela Aguilar declaró que “a nadie le rompieron el corazón” y que “nadie salió herido” durante una entrevista exclusiva con la cadena ABC News, realizada en octubre de 2024. En dicha conversación, la cantante abordó por primera vez su relación y matrimonio con Christian Nodal,“tenemos la conciencia tranquila”; sin embargo, Cazzu posteriormente afirmó que conoció la noticia al mismo tiempo que el público.
Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en el estado de Morelos. La ceremonia se llevó a cabo el 24 de julio de 2024 en la exclusiva Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el municipio de Amacuzac Entre las celebridades que atestiguaron la unión se encontraban el cantante Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira.
Durante el año 2025, ambos enfrentaron críticas en presentaciones públicas y comentarios constantes en redes sociales.
Ángela Aguilar recibe reconocimientos como “Mujer del Año”, de Glamour, y “Revelación”, en Billboard Women in Music, premios que también generaron debate entre usuarios y seguidores.
Este 2026 Ángela Aguilar y Cristian Nodal celebran su segundo aniversario de casados. Pese a las polémicas que han acompañado su relación, ambos continúan juntos y han compartido públicamente mensajes sobre su compromiso y estabilidad como pareja.