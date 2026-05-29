De la polémica al aniversario: dos años de Ángela y Nodal

Días después, comienzan a circular rumores y fotografías que lo relacionan con Ángela Aguilar. En un concierto en Monterrey, Ángela subió al escenario y cantó con Nodal. Al terminar la canción Dime como qieres que te quiera, Christian Nodal le pregunta: 'Ángelita por qué eres tan coqueta mi amor'. Ángela Aguilar le grita a los cuatro vientos y en pleno concierto: 'porque eres mi novio, Christian'. Esa misma noche vuelan a Italia.