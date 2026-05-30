Recomiendan a Piqué demandar a Shakira por increíble motivo: Su abogado se pronuncia

“No te puedo decir nada porque no tengo ni idea, de verdad. Os lo agradezco, pero no puedo daros información de nada, muchas gracias”, ha apuntado con la discreción que le caracteriza, dejando abierta la posibilidad de que el exfutbolista acuda a la Justicia por la sobreexposición a la que está sometiendo Shakira a sus hijos.