El conmovedor último deseo de Julio César Núñez antes de morir: Su familia se lo cumplió

La familia y amigos del legendario periodista deportivo Julio César Núñez cumplieron su última voluntad.
El fallecimiento de Julio César Núñez dejó un profundo vacío en el periodismo deportivo hondureño y en miles de aficionados que siguieron su carrera durante décadas.
El narrador uruguayo se convirtió en una de las voces más reconocidas del país gracias a su estilo apasionado y profesional.
Su célebre frase “Aguanta corazón” quedó grabada en la memoria de generaciones de seguidores del deporte nacional.
Julio César Núñez llegó a Honduras en 2003 y rápidamente se ganó un espacio entre los comunicadores deportivos más destacados.
Durante años formó parte de las transmisiones deportivas de Televicentro y también dirigió el área de deportes de HRN.
Su trabajo lo llevó a cubrir eliminatorias mundialistas, Copas Oro y numerosos torneos de la Liga Nacional de Honduras.
La llegada del comunicador al país fue impulsada por la recomendación del entrenador uruguayo Ernesto Luzardo.
En reconocimiento a su trayectoria y aporte profesional, Julio César Núñez recibió la nacionalidad hondureña en 2015.
Antes de establecerse en Honduras, desarrolló una extensa carrera en radio y televisión en su natal Uruguay.
En 2013 atravesó una delicada situación de salud tras sufrir complicaciones pulmonares que lo mantuvieron hospitalizado.
Pese a aquel difícil episodio, logró recuperarse y continuó vinculado a los medios de comunicación deportivos.
Lamentablemente, en su última complicación no resistió. La noticia de su muerte fue confirmada por su esposa luego de varios días de complicaciones derivadas de un accidente cerebrovascular sufrido a inicios de mayo.
Durante varios días fue velado por familiares y seres queridos en Tegucigalpa.
Pero este fin de semana ocurrió uno de los actos más sentimentales para la familia del periodista Julio César Núñez.
Julio Núñez pidió en vida que cuando muriera, parte de sus cenizas fueran lanzadas al Lago de Yojoa, uno de los sitos que más admiraba de Honduras.
Las cenizas de Julio César Núñez fueron lanzadas al Lago de Yojoa cumpliendo de esta manera la última petición del periodista.