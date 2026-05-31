El Victoria de Carlos Espina supera al Olimpia y brinda enorme noticia

"El trabajo se está haciendo para dejar al Victoria mejor posicionado. Una de mis prioridades será mejorar y potenciar las reservas y las divisiones menores del club. Hay talento de sobra en La Ceiba y en todo Honduras, pero siento que no se ha explotado de la mejor manera. Quiero invertir en el desarrollo juvenil porque no solo beneficiará al equipo, sino también al fútbol hondureño", explicó.