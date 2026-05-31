El Victoria de Carlos Espina supera al Olimpia y brinda enorme noticia

El influencer uruguayo Eduardo Espina ha despertado una enorme ilusión entre la afición del Victoria desde que sorprendió al convertirse en el nuevo propietario del conjunto ceibeño. En las últimas horas ha superado al Olimpia y brindó tres increíbles noticias.
Apenas unos días después de concretar la compra del Victoria, Espina ya comienza a mostrar resultados fuera de la cancha y ha compartido una serie de noticias que han sido recibidas con entusiasmo por los seguidores del equipo.
Una de las más llamativas tiene que ver con el impacto que ha logrado el club en las redes sociales. Según reveló el propio Espina, el Victoria se ha convertido en el equipo hondureño con más seguidores en TikTok, superando incluso a históricos clubes como Olimpia y Motagua.
"El Victoria ya es el tercer equipo más seguido de toda Centroamérica en la red social TikTok. Ya superamos a equipos grandes como Olimpia, Alianza de El Salvador, Alajuelense de Costa Rica y Comunicaciones de Guatemala", destacó el empresario uruguayo.
Asimismo, Eduardo Espina señaló que el crecimiento del club Victoria en las plataformas digitales apenas comienza.
"Ahora solo estamos por debajo de Real Estelí y Saprissa como los equipos con más seguidores en TikTok. Pronto estaremos en la cima y queremos convertirnos en el primer club de Centroamérica en alcanzar el medio millón de seguidores", aseguró.
Pero los planes de Espina van mucho más allá de las redes sociales. El nuevo dueño del Victoria también tiene claro que uno de los pilares del proyecto será el fortalecimiento de las categorías menores.
"El trabajo se está haciendo para dejar al Victoria mejor posicionado. Una de mis prioridades será mejorar y potenciar las reservas y las divisiones menores del club. Hay talento de sobra en La Ceiba y en todo Honduras, pero siento que no se ha explotado de la mejor manera. Quiero invertir en el desarrollo juvenil porque no solo beneficiará al equipo, sino también al fútbol hondureño", explicó.
En el apartado financiero también llegaron noticias positivas. Espina confirmó que los fondos enviados desde Estados Unidos ya fueron liberados para comenzar a cancelar las obligaciones pendientes que arrastraba la institución.
"Me llamaron del banco para confirmar que han liberado el dinero que envié desde Estados Unidos a Honduras para comenzar a pagar todas las deudas del equipo, incluyendo compromisos con jugadores, cuerpo técnico y otros colaboradores. El proceso tomó un poco más de tiempo debido a los procedimientos de verificación, pero finalmente el dinero ya está disponible", reveló.
Precisamente este domingo 31 de mayo, las redes oficiales del Victoria informaron que el club ha iniciado el proceso de pago de las deudas pendientes con futbolistas, miembros del cuerpo técnico y personal administrativo, dando así un paso importante hacia la estabilidad económica y el fortalecimiento institucional.
"Seguimos trabajando con responsabilidad, transparencia y compromiso para construir el futuro que nuestra historia merece. ¡El cambio ya comenzó!", expresó Espina en un mensaje dirigido a la afición ceibeña.
Por otra parte, Espina nombró al uruguayo Álvaro Izquierdo como su Director General del Victoria en donde se encargará de realizar fichajes.
Además, el Victoria informó de que Carlos Padilla es el nuevo entrenador del club ceibeño de cara a la próxima campaña.
El influencer uruguayo Eduardo Espina ha despertado una enorme ilusión entre la afición del Victoria desde que sorprendió al convertirse en el nuevo propietario del conjunto ceibeño.