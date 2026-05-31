Horóscopo de hoy, 31 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Deberías vigilar tus hábitos alimenticios y llevar una vida más regulada.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tus relaciones de afectivas pasan por un buen momento, pero no debes dejar que caigan en la vulgaridad, tendrás que echarle imaginación para proponer planes que se salgan de la rutina y sorprender a tu pareja.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Cambios materiales se aproximan a tu vida, probablemente relacionados con reformas en tu casa o la posibilidad de acceder a una vivienda. Te alegrará de haber puesto un tope a tus gastos, porque ahora te vendrá muy bien ese dinero.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Necesitas recargar las pilas para seguir alimentando tu relación sentimental. Tal vez debas pasar a la acción y tomar posiciones claras para compromisos de futuro de cierta seriedad. No puedes seguir siempre a salto de mata.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Aleja de ti el desasosiego cuanto antes, sobre todo porque no tienes motivos graves para comerte tanto la cabeza. Tanta alteración acabará por perjudicar a tu organismo si este fin de semana no haces una cura de reposo.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tenderás a disfrutar un poco más de tu tiempo libre, en lugar de pensar en tus agobios laborales. Utiliza ese tiempo para visitar museos, ir al teatro o al cine. Lo ideal es que puedas ir acompañado por la familia, mostrándote suficientemente comprensivo para sus gustos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Contarás hoy en tu hogar con el ambiente ideal para recibir a la familia o a los amigos, pues rodeado de éstos es como mejor te sientes, y además es muy probable que recibas la visita sorpresa de alguien a quien echabas de menos.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Un día ideal para no hacer nada. Pensar, reflexionar y cuidar esas pequeñas molestias. Estás en uno de esos días neutros en los que es preferible recargar las pilas anímicas. Tienes en perspectiva un viaje que puede ser provechoso.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La ilusión y el optimismo serán un valor añadido para emprender nuevos proyectos, que irán por buen camino siempre que le dediques el tiempo necesario y no decaiga tu esfuerzo. No permitas que los entrometidos te lo estropeen.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Se te abrirán nuevas puertas en el terreno afectivo. Ábrelas de par en par y no te cierres a encuentros prometedores. Vida social agitada y satisfactoria. Deberías vigilar tus hábitos alimenticios y llevar una vida más regulada.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu espíritu más aventurero puede llevarte a romper con la rutina en el terreno sentimental y buscar nuevos alicientes fuera de lo conocido. Ten cuidado, porque los desengaños pueden venir por duplicado... .
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si buscas pareja, tendrás que hacer lo posible por tener más contacto con el exterior, no quedarte encerrado en casa esperando una llamada salvadora. Surgirán oportunidades a través de esas amistades inasequibles al desaliento.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Ni la melancolía continua del pasado ni la euforia ante el futuro son los caminos adecuados para tu estabilidad. Tenderás a buscar un equilibrio que te permita afrontar tus opciones personales con más garantías de éxito.