"Me costó hasta mi matrimonio": Adrián Marcelo rompe el silencio

A pesar de reconocer que ha logrado capitalizar profesionalmente la notoriedad obtenida tras su participación en "La Casa de los Famosos México", Marcelo confesó que todavía enfrenta secuelas emocionales. "Como que no pude salir de eso, laboralmente es algo que he podido capitalizar (...) yo creo que sigo en una depresión", señaló. El conductor concluyó asegurando que atraviesa un periodo de introspección y reconstrucción personal. "Estoy pasando por una etapa de oscuridad y aun así siento que veo la luz al final del túnel (...) no estoy en la mejor etapa de mi vida", afirmó. Sus declaraciones llegan en un momento en el que continúa siendo una de las figuras más comentadas del entretenimiento mexicano, aunque ahora con una perspectiva más personal sobre el costo emocional que puede tener la fama.