"Me costó hasta mi matrimonio": Adrián Marcelo rompe el silencio

Dos años después de protagonizar una de las participaciones más controvertidas de la televisión mexicana, Adrián Marcelo decidió hablar con franqueza sobre las consecuencias personales que le dejó su paso por "La Casa de los Famosos México". Aunque reconoció que la exposición mediática impulsó su carrera profesional, también admitió que la experiencia tuvo un fuerte impacto en su vida privada y contribuyó al deterioro de su matrimonio con Karina Puente.
El conductor compartió sus reflexiones durante una entrevista en el canal de YouTube de Nayo Escobar, donde realizó un balance de lo ocurrido tras abandonar el reality. Marcelo aseguró que, pese a las críticas y la polémica que rodearon su participación, logró mantenerse vigente dentro del entretenimiento mexicano.
"Porque es una victoria narrativa y, por más que la gente diga que no, yo después de salir de 'La Casa' de esa manera, hago dos años un stand up, que todavía si vendo boletos en cualquier ciudad de México para hacer un show se van a vender 300 o 500 boletos, porque sigo vigente", afirmó el conductor.
Durante la conversación, explicó que su salida del programa fue una decisión personal y surgió cuando sintió que la narrativa del reality lo estaba posicionando como el principal antagonista de la temporada. Según relató, uno de los momentos más complejos ocurrió tras la difusión de un fragmento de sus declaraciones que generó una fuerte reacción del público.
"Cuando exhiben un clip de esa magnitud, aislado de todo contexto, porque me venían pegando mucho en los posicionamientos", expresó al recordar la controversia relacionada con la frase "una mujer menos que violentar", pronunciada tras la salida de Gomita del programa.
Sin embargo, fue al abordar las consecuencias fuera de la pantalla cuando realizó una de las confesiones más impactantes de la entrevista. Marcelo reconoció que el fenómeno mediático afectó profundamente distintas áreas de su vida, incluyendo su relación sentimental.
"Yo sí me fui por la puerta de atrás y lo que quiera la banda, no estoy diciendo que fue perfecto, me costó hasta mi matrimonio", declaró, confirmando por primera vez de manera pública la separación de Karina Puente, tema que había sido objeto de especulación durante varios meses.
Aunque evitó profundizar en detalles sobre el estado actual de la relación, explicó que el proceso posterior al reality transformó significativamente su forma de relacionarse con las personas. "No solo el reality, a partir del reality, yo me ausenté como de este mundo", comentó.
El presentador aseguró que la presión mediática y la exposición constante provocaron cambios en su comportamiento. "Me hizo aislarme, me hizo alguien un poco más frío, me volví más paranoico, desconfiado, ausente", relató al describir el periodo que atravesó después de abandonar el programa. En medio de esa reflexión, también aprovechó para ofrecer una disculpa pública a quienes resultaron afectados por las consecuencias de aquella etapa. "La verdad, no considero que someter a alguien a lo que yo sometí, no solo a mi esposa, a mi familia, les ofrezco una disculpa", expresó.
A pesar de reconocer que ha logrado capitalizar profesionalmente la notoriedad obtenida tras su participación en "La Casa de los Famosos México", Marcelo confesó que todavía enfrenta secuelas emocionales. "Como que no pude salir de eso, laboralmente es algo que he podido capitalizar (...) yo creo que sigo en una depresión", señaló. El conductor concluyó asegurando que atraviesa un periodo de introspección y reconstrucción personal. "Estoy pasando por una etapa de oscuridad y aun así siento que veo la luz al final del túnel (...) no estoy en la mejor etapa de mi vida", afirmó. Sus declaraciones llegan en un momento en el que continúa siendo una de las figuras más comentadas del entretenimiento mexicano, aunque ahora con una perspectiva más personal sobre el costo emocional que puede tener la fama.