Lanzan álbum de estampas inspirado en "Yo soy Betty, la fea"

Mientras la emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026 impulsa a miles de aficionados a coleccionar estampas del torneo, una propuesta completamente distinta comenzó a llamar la atención en redes sociales. Se trata de un álbum inspirado en la exitosa telenovela colombiana "Yo soy Betty, la fea", que ha despertado la nostalgia de varias generaciones de seguidores.
La iniciativa surgió como una alternativa para quienes, más allá de la pasión futbolera, mantienen vivo su cariño por los personajes de Ecomoda y por una de las producciones televisivas más exitosas de América Latina. En los últimos días, imágenes y videos del coleccionable se han viralizado en diferentes plataformas digitales.
Aunque el producto ha generado gran expectativa, es importante destacar que no se trata de un artículo oficial vinculado a los creadores de la telenovela. Según los comentarios compartidos en redes sociales, el álbum habría sido desarrollado por fanáticos y por comercios especializados en productos retro y de colección.
De acuerdo con la información que circula en internet, el álbum cuenta con 32 páginas diseñadas para reunir estampas de los personajes y momentos más recordados de la historia protagonizada por Betty Pinzón y Armando Mendoza. Además, incluye figuritas tradicionales, estampas especiales y minipósters coleccionables.
La propuesta rápidamente despertó el interés de los seguidores de la producción, quienes comenzaron a compartir fotografías del álbum y a organizar intercambios de estampas en distintas comunidades digitales, replicando una dinámica similar a la que se vive con los coleccionables deportivos.
La popularidad del proyecto demuestra que el fenómeno de "Yo soy Betty, la fea" sigue vigente más de dos décadas después de su estreno. La producción colombiana continúa sumando seguidores gracias a sus retransmisiones, plataformas digitales y nuevas generaciones que descubren la historia.
La telenovela, creada por el fallecido guionista colombiano Fernando Gaitán, es considerada una de las producciones más exitosas de la televisión mundial. Su impacto ha sido tan grande que ha dado origen a 28 adaptaciones oficiales en diferentes países.
El auge del álbum también coincide con el furor generado por el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, considerado por muchos coleccionistas como el más ambicioso de la historia debido a la participación de 48 selecciones y una colección que alcanza las 980 estampas.
Diversos análisis estiman que completar el álbum mundialista podría costar más de 6 mil lempiras, aunque la cifra depende de factores como la suerte al abrir sobres y los intercambios realizados entre coleccionistas.
En medio de esta fiebre por las estampas, la página Megacolecciones promovió el álbum inspirado en la telenovela con un mensaje que conectó de inmediato con la nostalgia de los seguidores: "Mientras todos cuentan los días para el Mundial 2026... nosotros seguimos viviendo en el universo de Ecomoda". La publicación también detalló algunas de las características del producto: "Y sí, tú también puedes volver a esa época por solo S/50. Álbum de 32 páginas. Colección completa de figuritas normales y especiales. 4 minipósters GRATIS".