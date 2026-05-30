Lanzan álbum de estampas inspirado en "Yo soy Betty, la fea"

En medio de esta fiebre por las estampas, la página Megacolecciones promovió el álbum inspirado en la telenovela con un mensaje que conectó de inmediato con la nostalgia de los seguidores: "Mientras todos cuentan los días para el Mundial 2026... nosotros seguimos viviendo en el universo de Ecomoda". La publicación también detalló algunas de las características del producto: "Y sí, tú también puedes volver a esa época por solo S/50. Álbum de 32 páginas. Colección completa de figuritas normales y especiales. 4 minipósters GRATIS".