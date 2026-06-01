Callum Turner lloró durante su boda civil con Dua Lipa

Las emociones estuvieron a flor de piel en la boda civil de Dua Lipa y Callum Turner. Una fuente reveló al periódico estadounidense The Sun que el actor "estaba llorando y temblando" al ver a su deslumbrante novia caminar hacia el altar.
La pareja se dio el "sí, quiero" en Londres el fin de semana en una ceremonia íntima a la que asistieron un pequeño grupo de familiares y amigos.
Otra fuente comentó al mismo medio que la boda sorpresa "ocurrió muy rápido". "Entraron y salieron, misión cumplida", añadieron.
Según una tercera fuente, Lipa, de 30 años, y Turner, de 36, celebraron en una íntima reunión tras su boda civil. "Dua y Callum intercambiaron sus votos en una ceremonia con sus familiares y amigos más cercanos. Anoche celebraron una cena íntima. Fue elegante y sencilla, justo como Dua y Callum querían".
La fuente señaló que los padres de la ganadora del Grammy también estaban "radiantes de orgullo". "La celebración fue relativamente discreta, ya que esta semana viajan a Sicilia para su segunda gran boda", dijeron, refiriéndose a la supuesta segunda ceremonia nupcial de la pareja en Villa Igiea, Palermo, Italia.
Fotos obtenidas por The Sun mostraron a la estrella del pop luciendo un diseño de alta costura de Schiaparelli hecho a medida, mientras que Turner se veía elegante con un traje azul marino de Ferragamo.
Al salir del Ayuntamiento de Old Marylebone, la pareja fue recibida con una lluvia de confeti por sus seres queridos. En enero de 2024, Page Six reveló que Turner y Lipa estaban saliendo después de que se les viera bailando toda la noche en la fiesta posterior al estreno de "Masters of Air".
En ese momento, una fuente cercana dijo que estaban "locamente enamorados". Tres meses después, Lipa y el actor de "Eternity" fueron fotografiados demostrando su afecto en público en la ciudad de Nueva York.
La cantante de “New Rules” confirmó su compromiso en junio de 2025. “Sí, estamos comprometidos”, declaró a la revista British Vogue en aquel entonces. “Es muy emocionante”.
Lipa también reveló que está “enamorada” del deslumbrante anillo de diamantes que Turner diseñó para ella.“Es maravilloso saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”.