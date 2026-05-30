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Video muestra asalto de falsos agentes de Dipampco en negocio de Tegucigalpa

Video muestra a falsos agentes de Dipampco armados asaltando un negocio en la colonia Arturo Quezada de Tegucigalpa; el hecho es investigado por las autoridades.

Tegucigalpa, Honduras

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que varios hombres armados, vestidos con indumentaria similar a la utilizada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), asaltaron un negocio en la colonia Arturo Quezada, en Tegucigalpa.

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El asalto se registró el jueves 28 de mayo, poco después de las 7:00 de la noche, según las grabaciones que circulan en redes sociales y que ya están siendo analizadas por las autoridades.

En el video se observa a al menos tres individuos portando armas de grueso calibre y utilizando chalecos con insignias de la Dipampco.

Los sujetos ingresan al establecimiento de comida y, de inmediato, comienzan a amenazar a los presentes.

Posteriormente, los individuos proceden a despojar de sus pertenencias de valor a clientes y empleados del local, mientras mantienen el control del lugar.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos, de acuerdo con el material audiovisual difundido.

Los asaltantes portaban vestimenta táctica similar a la de cuerpos de seguridad, lo que habría generado confusión entre las víctimas al momento del ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si los responsables pertenecen a alguna estructura criminal que utilice este tipo de indumentaria para cometer ilícitos.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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