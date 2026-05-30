Magisterio hondureño realizará paro nacional de brazos caídos este lunes

Tegucigalpa, Honduras

Los docentes de Honduras fueron convocados a una jornada nacional de asambleas informativas y brazos caídos para este lunes, como medida de presión para exigir al Gobierno respuestas ante la inseguridad, el alto costo de la vida y el incumplimiento del reajuste salarial contemplado en el presupuesto nacional.

La convocatoria fue realizada por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), que instruyó a los maestros a presentarse a sus centros educativos, pero suspender las actividades académicas durante toda la jornada.

La medida se desarrollará a nivel nacional. En aquellos centros educativos donde no existan filiales magisteriales se está orientando la conformación de comités de huelga para coordinar las actividades y mantener la organización interna durante la protesta.

La jornada de brazos caídos se extenderá durante todo el día y forma parte de una estrategia para reorganizar al gremio y fortalecer sus demandas ante las autoridades.

Los maestros también denunciaron el constante incremento en el costo de la vida, señalando que el alza de los combustibles y de los productos de la canasta básica afecta tanto a la población en general como al sector docente.

Además, exigen que se haga efectivo el reajuste salarial aprobado en el presupuesto de 2026, el cual, según el gremio, debió aplicarse desde enero de este año.

Los dirigentes magisteriales sostienen que la movilización busca enviar un mensaje claro a las autoridades sobre la necesidad de atender las demandas del sector y garantizar el respeto a sus derechos laborales.