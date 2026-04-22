Aumento a maestros ya es oficial: salario sube hasta más de L2,000 desde mayo

Las bases del magisterio reaccionaron con satisfacción tras la aprobación del aumento salarial para los docentes del sistema público, que representará un incremento mensual que oscila entre L1,800 y más de 2,000 lempiras.
De acuerdo con Onán Cálix, representante del sector magisterial, el ajuste contempla un aumento de 1,500 lempiras al salario base, acompañado de beneficios adicionales.
Entre estos se incluyen 300 lempiras por calificación académica y otros incentivos de hasta 100 lempiras por conceptos como zonaje, quinquenios y labor en zonas fronterizas.
“Estos montos son los que se han acordado y socializado con las bases del magisterio y las autoridades de Educación”, aseguró el dirigente.
Educación es una de las áreas que serán impulsadas en este gobierno. El Congreso Nacional, que la noche del martes aprobó el Presupuesto General de la República de 2026, aprobó una partida de L46,460 millones para esta cartera.
Cálix explicó que el incremento es resultado de recientes negociaciones entre el gremio docente y las autoridades de la Secretaría de Educación, y que su aplicación será de carácter general para todos los maestros del sistema público a partir del mes de mayo.
“El reajuste representa un alivio económico para miles de docentes en el país”, afirmó.
Sin embargo, el dirigente aclaró que el aumento no tendrá carácter retroactivo. A pesar de ello, señaló que la medida ha sido bien recibida dentro del gremio.
“Aunque no sea retroactivo, cualquier aumento es positivo. Muchos docentes están en condiciones precarias y esto vendrá a ayudarles”, expresó.
Por su parte, la ministra de Educación, Arely Argueta, confirmó que el incremento beneficiará a profesores de los tres niveles formales del sistema educativo, así como a instructores del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco) y a educadoras voluntarias de los Centros Comunitarios de Educación Prebásica.