Aumento a maestros ya es oficial: salario sube hasta más de L2,000 desde mayo

Tegucigalpa, Honduras

Las bases del magisterio reaccionaron con satisfacción tras la aprobación del aumento salarial para los docentes del sistema público, que representará un incremento mensual que oscila entre L1,800 y más de 2,000 lempiras.

De acuerdo con Onán Cálix, representante del sector magisterial, el ajuste contempla un aumento de 1,500 lempiras al salario base, acompañado de beneficios adicionales.

Entre estos se incluyen 300 lempiras por calificación académica y otros incentivos de hasta 100 lempiras por conceptos como zonaje, quinquenios y labor en zonas fronterizas.

“Estos montos son los que se han acordado y socializado con las bases del magisterio y las autoridades de Educación”, aseguró el dirigente.

Educación es una de las áreas que serán impulsadas en este gobierno. El Congreso Nacional, que la noche del martes aprobó el Presupuesto General de la República de 2026, aprobó una partida de L46,460 millones para esta cartera.