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Capturan a supuesto distribuidor de drogas en San Pedro Sula

Un hombre de 28 años fue detenido tras ser encontrado en posesión de supuesta sustancia ilícita en el barrio Medina de San Pedro Sula

Capturan a supuesto distribuidor de drogas en San Pedro Sula

Policía decomisa supuesta cocaína y captura a un hombre de 28 años en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades policiales capturaron a un supuesto distribuidor de drogas durante un operativo de prevención realizado en el barrio Medina de San Pedro Sula.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso; sin embargo, se conoció que se trata de un hombre de 28 años de edad, originario del municipio de Villanueva, Cortés.

La detención se produjo mientras los funcionarios policiales desarrollaban patrullajes preventivos en el sector. Durante las acciones de vigilancia, los agentes observaron una actitud sospechosa por parte del individuo, por lo que procedieron a realizarle un registro personal.

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Como resultado de la inspección, las autoridades encontraron en posesión del detenido varios envoltorios conteniendo una sustancia blanquecina, supuestamente cocaína, la cual fue decomisada como evidencia para las investigaciones correspondientes.

Tras su captura, el sospechoso fue trasladado junto con la evidencia a la Primera Estación Policial, donde se realizaron los procedimientos legales establecidos.

Posteriormente, el detenido fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para que responda por el presunto delito de tráfico de drogas, mientras continúan las diligencias investigativas para determinar su posible vinculación con actividades relacionadas al narcomenudeo en la zona.

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Redacción La Prensa
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