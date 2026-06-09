Capturan a supuesto distribuidor de drogas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades policiales capturaron a un supuesto distribuidor de drogas durante un operativo de prevención realizado en el barrio Medina de San Pedro Sula.

De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso; sin embargo, se conoció que se trata de un hombre de 28 años de edad, originario del municipio de Villanueva, Cortés.

La detención se produjo mientras los funcionarios policiales desarrollaban patrullajes preventivos en el sector. Durante las acciones de vigilancia, los agentes observaron una actitud sospechosa por parte del individuo, por lo que procedieron a realizarle un registro personal.