Cortes de energía en San Pedro Sula este fin de semana por mantenimiento

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) realizará trabajos de mantenimiento en diferentes circuitos eléctricos de San Pedro Sula durante este sábado 25 y domingo 26 de julio, por lo que varios sectores de la ciudad tendrán interrupciones temporales del servicio.
Los trabajos contemplan mantenimiento general a líneas de transmisión, equipos asociados a barras eléctricas y pruebas de operación de protecciones en transformadores de potencia de las subestaciones El Estadio y Circunvalación.
Para este sábado 25 de julio, las labores se ejecutarán en los circuitos completos EST-L220 y EST-L221 de la subestación El Estadio, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.
Entre los sectores que podrían resultar afectados se encuentran colonias, residenciales y establecimientos ubicados en zonas como Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, Perfecto Vásquez, Brisas del Merendón, Villas del Valle y otros puntos del área norte de San Pedro Sula.
También se contempla la suspensión temporal del servicio en instalaciones comerciales e industriales como bodegas, empresas, centros educativos y centros de atención médica que dependen de estos circuitos eléctricos.
Para el domingo 26 de julio, los trabajos se concentrarán en varios circuitos de la subestación Circunvalación, donde se realizará mantenimiento a equipos asociados a la barra CIR B221 y pruebas de operación de protecciones de transformadores de potencia.
Las labores en los circuitos CIR-L245 y CIR-L246 se desarrollarán de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y abarcarán sectores como Hermosa Providencia, Santa Rosa, San Pedro, San Carlos de Sula, Centroamérica, San José de Sula y áreas industriales.
Asimismo, los circuitos CIR-L255 y CIR-L241 tendrán trabajos programados de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, afectando zonas como San Juan, Lomas de San Juan, residenciales Santa Isabel, Lomas del Carmen, Los Naranjos y sectores cercanos al estadio Yankel Rosenthal.
Otros circuitos como CIR-L242, CIR-L243 y CIR-L244 también serán intervenidos durante la jornada dominical, con interrupciones previstas en sectores comerciales, residenciales e industriales de San Pedro Sula.
Entre los lugares incluidos en estos trabajos figuran zonas cercanas a Megaplaza, Aurora, Alucom, barrios Santa Anita, Santa Ana, San Fernando, Alameda, La Florida, Tepeaca y establecimientos comerciales de la ciudad.
Las autoridades indicaron que estos trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento preventivo para mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico y garantizar un mejor funcionamiento de la red de distribución.
Se recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el horario establecido, especialmente aquellos que dependen de equipos eléctricos para sus actividades diarias.
La programación de mantenimiento busca reducir fallas futuras y fortalecer la infraestructura eléctrica que abastece a diferentes sectores del municipio de San Pedro Sula.
Personal técnico realizará trabajos de mantenimiento en subestaciones eléctricas de San Pedro Sula para mejorar la operación del sistema.