Yariela García: una historia de retos y determinación rumbo al Miss Honduras Universo 2026

Hermosa, disciplinada, carismática y dueña de una elegancia natural, así es Sayra Yariela Cerrato García, quien se ha convertido en una de las aspirantes que más expectativa despierta rumbo al Miss Honduras Universo 2026. La representante del departamento de Comayagua ha logrado conquistar al público no solo por su belleza, sino también por la seguridad, inteligencia y sensibilidad con las que habla de sus sueños y de las causas que desea impulsar desde la plataforma del certamen.