"No me hizo caso": Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro

Horas más tarde, Mujica comenzó a llamarlo insistentemente sin obtener respuesta. Finalmente, una amiga del joven contestó el teléfono y le informó que Mauro había sufrido tres convulsiones mientras jugaba fútbol con unos amigos y que se encontraba intubado en un hospital tras sufrir varios paros cardíacos. La actriz reveló que los médicos lograron reanimar a su hijo en siete ocasiones antes de confirmar que su organismo ya no resistía más. "Le empiezo a gritar: 'No te vayas, Mauro, no te vayas, te queremos, tu papá y yo vamos para allá'... pero se le volvió a parar el corazón", recordó entre lágrimas. Según explicó, los especialistas detectaron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón, tras lo cual emprendió de inmediato el viaje hacia Barbados para despedirse de su hijo.