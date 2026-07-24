  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

"No me hizo caso": Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro

La actriz Aylín Mujica reveló que su hijo Mauro rechazó permanecer en urgencias antes de viajar a Barbados, donde días después perdió la vida

No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
1 de 10

A menos de una semana del fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez, la actriz y conductora Aylín Mujica volvió a abrir su corazón para compartir nuevos detalles sobre las últimas horas de vida del joven DJ. En una emotiva entrevista, reveló que, antes de viajar a Barbados, su hijo se negó a permanecer en un hospital pese a presentar un fuerte cuadro gripal.

 Foto: Instagram @aylinmujic
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
2 de 10

Las declaraciones fueron realizadas durante una emisión especial del programa "La Mesa Caliente", de Telemundo, donde la artista explicó que decidió hablar públicamente para poner fin a las especulaciones surgidas tras la muerte de Mauro y ofrecer un mensaje de fortaleza a otras madres que atraviesan una pérdida similar.

 Foto: Instagram @maahez
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
3 de 10

"No estaba lista para dar una entrevista, pero si es contigo (Verónica), no va a ser una entrevista; va a ser un contar, aclarar, narrar, dar fortaleza a todas las madres que han pasado por esto... y contar las cosas como son, para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar", expresó Mujica al inicio de la conversación con la periodista Verónica Bastos.

 Foto: Instagram @maahez
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
4 de 10

La actriz relató que mientras grababa una nueva temporada del reality "Top Chef VIP" en Colombia, Mauro viajó desde Los Ángeles a Miami para visitar a su abuela y a sus hermanos menores, Violeta y Alejandro. Fue entonces cuando comenzó a presentar síntomas que preocuparon a toda la familia.

 Foto: Instagram @aylinmujic
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
5 de 10

Según explicó, su madre le informó por teléfono que el joven tenía un fuerte resfriado y que se negaba a cancelar el viaje laboral que tenía programado hacia Barbados. "Tiene un catarro muy fuerte, pero no me quiere hacer caso, que se tiene que ir a Barbados", recordó que le comentó su madre.

 Foto: Instagram @aylinmujic
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
6 de 10

Ante el deterioro de su estado de salud, el hermano de la actriz decidió llevarlo a un centro médico cercano. Sin embargo, al llegar al área de urgencias, Mauro optó por no ingresar al hospital. "Mi hermano se lo lleva a urgencias y cuando llega dijo: 'Esto está muy oscuro allá dentro, yo no me voy a bajar, tengo que viajar a Barbados'", narró Mujica.

 Foto: Instagram @maahez
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
7 de 10

Poco después, la actriz logró comunicarse con su hijo cuando este ya se encontraba en el aeropuerto. En esa conversación volvió a insistirle que suspendiera el viaje, pero el joven estaba decidido a cumplir con su compromiso profesional. "Mami, creo que tengo un dolor muy fuerte... ya estoy en el aeropuerto, en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados", le respondió.

 Foto: Instagram @maahez
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
8 de 10

Aylín recordó que le suplicó regresar a casa, aunque sus palabras no lograron convencerlo. "'No te vayas, Mauro, no te vayas'... no me hizo caso. Me dijo: 'Te llamo ahorita', pero esa llamada nunca llegó", confesó con evidente emoción.

 Foto: Instagram @maahez
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
9 de 10

Al día siguiente, Mauro logró comunicarse nuevamente con su madre para informarle que, al llegar a Barbados, acudió al hospital, donde fue diagnosticado con neumonía. Tras recibir tratamiento con antibióticos, aseguró sentirse recuperado y decidió cumplir con su presentación como DJ. "'Ya me dieron antibiótico, me siento al cien', eso fue aproximadamente 24 horas antes de morir", relató la actriz.

 Foto: Instagram @maahez
No me hizo caso: Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro
10 de 10

Horas más tarde, Mujica comenzó a llamarlo insistentemente sin obtener respuesta. Finalmente, una amiga del joven contestó el teléfono y le informó que Mauro había sufrido tres convulsiones mientras jugaba fútbol con unos amigos y que se encontraba intubado en un hospital tras sufrir varios paros cardíacos. La actriz reveló que los médicos lograron reanimar a su hijo en siete ocasiones antes de confirmar que su organismo ya no resistía más. "Le empiezo a gritar: 'No te vayas, Mauro, no te vayas, te queremos, tu papá y yo vamos para allá'... pero se le volvió a parar el corazón", recordó entre lágrimas. Según explicó, los especialistas detectaron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón, tras lo cual emprendió de inmediato el viaje hacia Barbados para despedirse de su hijo.

 Foto: Instagram @aylinmujic
Cargar más fotos