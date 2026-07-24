"No me hizo caso": Aylín Mujica cuenta el último intento por salvar a su hijo Mauro

A menos de una semana del fallecimiento de su hijo Mauro Menéndez, la actriz y conductora Aylín Mujica volvió a abrir su corazón para compartir nuevos detalles sobre las últimas horas de vida del joven DJ. En una emotiva entrevista, reveló que, antes de viajar a Barbados, su hijo se negó a permanecer en un hospital pese a presentar un fuerte cuadro gripal.
Las declaraciones fueron realizadas durante una emisión especial del programa "La Mesa Caliente", de Telemundo, donde la artista explicó que decidió hablar públicamente para poner fin a las especulaciones surgidas tras la muerte de Mauro y ofrecer un mensaje de fortaleza a otras madres que atraviesan una pérdida similar.
"No estaba lista para dar una entrevista, pero si es contigo (Verónica), no va a ser una entrevista; va a ser un contar, aclarar, narrar, dar fortaleza a todas las madres que han pasado por esto... y contar las cosas como son, para que no sigan existiendo tantas palabras que estaban fuera de lugar", expresó Mujica al inicio de la conversación con la periodista Verónica Bastos.
La actriz relató que mientras grababa una nueva temporada del reality "Top Chef VIP" en Colombia, Mauro viajó desde Los Ángeles a Miami para visitar a su abuela y a sus hermanos menores, Violeta y Alejandro. Fue entonces cuando comenzó a presentar síntomas que preocuparon a toda la familia.
Según explicó, su madre le informó por teléfono que el joven tenía un fuerte resfriado y que se negaba a cancelar el viaje laboral que tenía programado hacia Barbados. "Tiene un catarro muy fuerte, pero no me quiere hacer caso, que se tiene que ir a Barbados", recordó que le comentó su madre.
Ante el deterioro de su estado de salud, el hermano de la actriz decidió llevarlo a un centro médico cercano. Sin embargo, al llegar al área de urgencias, Mauro optó por no ingresar al hospital. "Mi hermano se lo lleva a urgencias y cuando llega dijo: 'Esto está muy oscuro allá dentro, yo no me voy a bajar, tengo que viajar a Barbados'", narró Mujica.
Poco después, la actriz logró comunicarse con su hijo cuando este ya se encontraba en el aeropuerto. En esa conversación volvió a insistirle que suspendiera el viaje, pero el joven estaba decidido a cumplir con su compromiso profesional. "Mami, creo que tengo un dolor muy fuerte... ya estoy en el aeropuerto, en una silla de ruedas, pero tengo que llegar a Barbados", le respondió.
Aylín recordó que le suplicó regresar a casa, aunque sus palabras no lograron convencerlo. "'No te vayas, Mauro, no te vayas'... no me hizo caso. Me dijo: 'Te llamo ahorita', pero esa llamada nunca llegó", confesó con evidente emoción.
Al día siguiente, Mauro logró comunicarse nuevamente con su madre para informarle que, al llegar a Barbados, acudió al hospital, donde fue diagnosticado con neumonía. Tras recibir tratamiento con antibióticos, aseguró sentirse recuperado y decidió cumplir con su presentación como DJ. "'Ya me dieron antibiótico, me siento al cien', eso fue aproximadamente 24 horas antes de morir", relató la actriz.
Horas más tarde, Mujica comenzó a llamarlo insistentemente sin obtener respuesta. Finalmente, una amiga del joven contestó el teléfono y le informó que Mauro había sufrido tres convulsiones mientras jugaba fútbol con unos amigos y que se encontraba intubado en un hospital tras sufrir varios paros cardíacos. La actriz reveló que los médicos lograron reanimar a su hijo en siete ocasiones antes de confirmar que su organismo ya no resistía más. "Le empiezo a gritar: 'No te vayas, Mauro, no te vayas, te queremos, tu papá y yo vamos para allá'... pero se le volvió a parar el corazón", recordó entre lágrimas. Según explicó, los especialistas detectaron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón, tras lo cual emprendió de inmediato el viaje hacia Barbados para despedirse de su hijo.