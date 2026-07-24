PMOP fortalece su capacidad operativa con radiopatrullas, motos y una ambulancia

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) incorporó una nueva flota de 60 radiopatrullas, 48 motocicletas y una ambulancia con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y mejorar la respuesta en las labores de seguridad que desarrolla en distintas regiones del país.

La entrega se realizó en el complejo de la Policía Militar en San Pedro Sula, con la participación Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien destacó que las nuevas unidades permitirán optimizar la movilidad del personal, ampliar la cobertura operativa y reducir los tiempos de respuesta en las misiones asignadas a la institución.

Por su parte, Enrique Rodríguez Burchard, ministro de Defensa, informó que la adquisición de las radiopatrullas, motocicletas y la ambulancia fue financiada con recursos del Presupuesto General de la República. Agregó que esta entrega marca el inicio de un proceso de fortalecimiento de la PMOP, el cual incluirá la incorporación de más equipo, recursos logísticos y herramientas para reforzar las operaciones de seguridad.

Durante el acto, las autoridades militares señalaron que la nueva flota forma parte de la estrategia de modernización de las Fuerzas Armadas para fortalecer las capacidades operativas de la institución. Añadieron que los vehículos facilitarán el despliegue de efectivos, ampliarán la cobertura en diferentes regiones del país y contribuirán a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad.