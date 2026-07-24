PMOP fortalece su capacidad operativa con radiopatrullas, motos y una ambulancia

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) incorporó una nueva flota de 60 radiopatrullas, 48 motocicletas y una ambulancia con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa y mejorar la respuesta en las labores de seguridad que desarrolla en distintas regiones del país.
La entrega se realizó en el complejo de la Policía Militar en San Pedro Sula, con la participación Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien destacó que las nuevas unidades permitirán optimizar la movilidad del personal, ampliar la cobertura operativa y reducir los tiempos de respuesta en las misiones asignadas a la institución.
Por su parte, Enrique Rodríguez Burchard, ministro de Defensa, informó que la adquisición de las radiopatrullas, motocicletas y la ambulancia fue financiada con recursos del Presupuesto General de la República. Agregó que esta entrega marca el inicio de un proceso de fortalecimiento de la PMOP, el cual incluirá la incorporación de más equipo, recursos logísticos y herramientas para reforzar las operaciones de seguridad.
Durante el acto, las autoridades militares señalaron que la nueva flota forma parte de la estrategia de modernización de las Fuerzas Armadas para fortalecer las capacidades operativas de la institución. Añadieron que los vehículos facilitarán el despliegue de efectivos, ampliarán la cobertura en diferentes regiones del país y contribuirán a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad.
En su discurso, el general Valerio Ardón destacó que el equipamiento representa un respaldo a la labor que desempeña la Policía Militar. "Hoy contamos con las herramientas necesarias para combatir la criminalidad. No hay excusas para defender nuestra patria", manifestó, al tiempo que resaltó que la institución continuará trabajando bajo principios de honor, compromiso y servicio.
El jefe militar también anunció que este equipamiento es solo la primera fase de un proceso de fortalecimiento institucional. Explicó que, además de la flota vehicular, las Fuerzas Armadas recibirán más equipo para mejorar el apresto operacional de la PMOP y de las demás ramas militares.
"Esto es el inicio. Viene más apoyo para nuestra Policía Militar. Estamos comenzando con la flota vehicular, pero también habrá otro tipo de equipo para darle una mejor respuesta a la población hondureña", expresó.
Valerio Ardón agregó que el fortalecimiento no se limitará a la Policía Militar, sino que alcanzará al Ejército, la Fuerza Aérea Hondureña y la Fuerza Naval. Señaló que la modernización contempla no solo vehículos, aeronaves y embarcaciones, sino también infraestructura logística y equipamiento especializado para los soldados.
El jefe del Estado Mayor Conjunto confirmó además que los miembros de las Fuerzas Armadas recibirán un incremento salarial de 3,000 lempiras, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la institución y mejorar las condiciones del personal.
Respecto al recurso humano, indicó que las Fuerzas Armadas continúan incorporando nuevos elementos tanto a la Policía Militar del Orden Público como a las demás unidades que integran la institución, con el propósito de ampliar su capacidad operativa y responder a las necesidades de seguridad del país.