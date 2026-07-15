Refuerzan presencia militar en mercados Maheco, Medina y Dandy

San Pedro Sula, Honduras

Elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) mantienen patrullajes móviles en diferentes sectores de San Pedro Sula como parte de las acciones permanentes de vigilancia que desarrolla la institución en la capital industrial del país. Los recorridos abarcan zonas de alta circulación vehicular y peatonal, así como barrios, colonias, áreas comerciales y paradas de buses. De acuerdo con las Fuerzas Armadas estas acciones buscan reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad, prevenir la comisión de delitos y atender oportunamente cualquier incidencia.

Según la institución, la presencia permanente del personal militar tiene como objetivo fortalecer las labores de vigilancia y facilitar una respuesta más rápida ante situaciones que puedan afectar la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas indicaron que estos operativos forman parte de su estrategia de seguridad para prevenir hechos delictivos, mantener patrullajes permanentes y reforzar la presencia institucional en distintos sectores de San Pedro Sula, incluidos los mercados Maheco, Medina-Concepción y Dandy. Según la institución, estas acciones buscan contribuir a la tranquilidad de la ciudadanía.

Como parte del fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad, el Gobierno de Honduras entregó recientemente un lote de 342 nuevos vehículos, entre ellos 200 patrullas y 142 motocicletas.

Emiliano Martínez, vendedor del mercado Medina, manifestó a LA PRENSA que considera positiva la presencia de elementos militares en el sector, al estimar que contribuye a reforzar la seguridad de los comerciantes, los clientes y las personas que transitan por la zona. "Es una buena iniciativa porque brinda mayor presencia de seguridad para nosotros como vendedores, para los clientes que llegan al mercado y para quienes circulan por este sector", expresó.