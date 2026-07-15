IHSS enfrenta déficit de especialistas y limitaciones presupuestarias para atender la demanda​​​​​

Tegucigalpa, Honduras

La escasez de médicos especialistas y las limitaciones presupuestarias continúan representando uno de los principales desafíos para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), según reconocieron autoridades de la institución.

De acuerdo con el jefe de Especialidades del IHSS, César Henríquez, el problema no radica en la salida de médicos, sino en la insuficiente disponibilidad de especialistas en el país y las dificultades para ampliar la cobertura de servicios.

Henríquez explicó que actualmente el Seguro Social cuenta con cuatro cardiólogos activos, quienes atienden a los pacientes que requieren atención en esa área. Aclaró además que el último retiro de un especialista ocurrió el año pasado y que durante 2026 no se ha registrado ninguna salida relacionada con falta de pago.

No obstante, admitió que la cantidad de cardiólogos resulta insuficiente frente al creciente número de pacientes que demandan atención especializada en enfermedades cardiovasculares.

El funcionario señaló que la situación también afecta otras áreas médicas consideradas críticas para el funcionamiento de la institución.

Entre las especialidades con mayor necesidad de personal figuran cirugía cardiovascular, oncología, medicina intensiva y neonatología, donde la falta de profesionales limita la capacidad de respuesta ante la demanda de los derechohabientes.