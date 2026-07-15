Salida vieja a La Lima: cambios en rotonda causan confusión entre conductores

San Pedro Sula, Honduras

Los cambios en el cruce ubicado en el redondel bajo el puente a desnivel entre la salida vieja a La Lima y el bulevar del Este han generado confusión entre los conductores que transitan diariamente por ese sector. Uno de los principales cambios es la colocación de una señal de alto en el carril que incorpora el tráfico que se viene desde el centro hacia el bulevar del Este. El paso era preferencia para los que iban en ese carril. Ahora, los conductores deben parar y ceder el paso a los que vayan por la rotonda. Por otra parte, a escasos metros hay otra novedad. La municipalidad decidió abrir un tramo que estaba cerrado justo frente al carril que sirve para retornar a aquellos que vienen del centro y quieren ir a Megamall, por el bulevar del Este.

Ese tramo que abrieron hace que ahora ese carril de retorno permita al tráfico del bulevar entrar a la rotonda y tomar cualquiera de los giros que habilita, y a su vez, hace función de tercer carril hacia la Satélite causando un tremendo caos, y dejando a muchos al borde de un accidente.

Durante un recorrido realizado por el equipo de diario LA PRENSA, se observó que al menos ocho de cada 10 conductores no respetaba la señal de alto o ingresaban al cruce sin ceder el paso, generando situaciones de riesgo y frenazos entre conductores. Ciudadanos como Daniel Tábora se quejó en redes sociales por los cambios, y pidió una pronta intervención de las autoridades municipales.

"Solicito respetuosamente al señor alcalde ordenar la Vialidad y Transporte corregir y ordenar este cruce para evitar pérdidas humanas y materiales", escribió. Jairo Ramos, subcomisionado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), explicó a LA PRENSA que la instalación y mantenimiento de la señalización horizontal y vertical en ese sector corresponde a la municipalidad de San Pedro Sula.

¿Cómo funciona la nueva rotonda?

1. Pierde la preferencia

Los conductores que circulan por la segunda calle hacia el bulevar del Este ahora deben detenerse y ceder el paso a los vehículos que ya transitan dentro de la rotonda ubicada bajo el puente a desnivel. Antes de la modificación, este carril tenía la vía preferencial y no era necesario hacer alto. 2. Hacen alto

Los automovilistas que provienen de los sectores de El Carmen o El Limonar deben hacer alto antes de incorporarse al cruce si se dirigen al bulevar del Este o al centro de San Pedro Sula. Este paso no cambió. 3. Sin cambio

Quienes circulan desde La Lima o el sector de Santa Isabel y desean retornar hacia la colonia Satélite deben detenerse en la señal de alto, y ceder el paso antes de incorporarse haciendo la U. 4. Mantiene preferencia

Los vehículos que ingresan por la segunda calle desde La Lima hacia el centro de San Pedro Sula mantienen la prioridad de paso. Es decir, no hacen alto.

5. Retorno a Megamall

Los conductores que circulan por el bulevar del Este en dirección a La Lima y desean retornar hacia el sector de Megamall tienen habilitado ese giro, pero deben hacerlo con precaución, ya que justo en este paso se realizó el principal cambio en el cruce. 6. Cambio realizado

Antes, el retorno bajo el puente hacia Megamall permanecía cerrado. Ahora se abrió un paso que habilita un tercer carril hacia La Lima; y da acceso a los conductores para girar en cualquier sentido de la rotonda.

La prioridad de paso se ha convertido en uno de los principales temas de discusión entre los usuarios. Dinora Ramírez relató en redes sociales una experiencia ocurrida recientemente en el sector. "Uno de una moto me insultó y, teniendo el gran rótulo de ALTO, se lo pasó justamente en el cruce; no respetó", comentó. Otros ciudadanos sostienen que, como ocurre en la mayoría de las rotondas, la prioridad corresponde a los vehículos que ya circulan dentro de ella. Los conductores coinciden en que la falta de cultura vial y el incumplimiento de las señales de tránsito agravan el problema, por lo que solicitan mayor presencia de agentes para orientar el tránsito mientras los usuarios se adaptan a la nueva circulación. Durante un recorrido realizado por LA PRENSA en el sector, se observó que aproximadamente ocho de cada 10 conductores no respetaban la señal de alto o ingresaban al cruce sin ceder el paso, generando situaciones de riesgo y frenazos entre vehículos.