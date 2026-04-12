En "alegrón de pobre" quedó promesa de pavimentar prolongación de la Júnior

San Pedro Sula, Honduras

Roberto Mondragón, de 60 años, observa con tristeza el rótulo que quedó del proyecto que la municipalidad había anunciado para su sector, donde incluso hasta se colocó la primera piedra con bombos y platillos.

Residente de la colonia Las Anonas en el norte de la ciudad, recuerda que el 27 de marzo de 2025 asistió a un “gran acto” en el que Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, junto a miembros de la Corporación Municipal, colocó la primera piedra de la obra. "Hasta aplaudí emocionado", dijo.

En el rótulo se lee: “Pavimentación trocha oeste prolongación avenida Júnior, Sitra-Alus hasta bordo río Blanco. Incluye puente sobre río Bermejo”.

También detalla: “Inversión total con fondos propios: L99,383,610.04”. La imagen muestra una maqueta de cómo quedaría la obra.

“Para nosotros todo fue un alegrón de pobre, porque solo llegaron a hacer el show y después salieron con que no se haría el proyecto. Eso lo leímos por algún lado, pero nunca vino nadie de la municipalidad a informarnos”, expresa Mondragón.

El vecino asegura sentirse engañado y cuestiona por qué el proyecto no fue incluido en el presupuesto de 2026. “Vemos que el alcalde está prometiendo y ejecutando obras en otros sectores, mientras deja de lado esta, que es tan importante porque esta sí es una vía de alivio”, añade.

“Bueno, hoy solo quedó el rótulo, que hasta se está decolorando. Ya dice el sampedrano que tiene tiempo de vivir en la capital industrial”, agrega.