En "alegrón de pobre" quedó promesa de pavimentar prolongación de la Júnior

Roberto Mondragón, de 60 años, observa con tristeza el rótulo que quedó del proyecto que la municipalidad había anunciado para su sector, donde incluso hasta se colocó la primera piedra con bombos y platillos.
Residente de la colonia Las Anonas en el norte de la ciudad, recuerda que el 27 de marzo de 2025 asistió a un “gran acto” en el que Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, junto a miembros de la Corporación Municipal, colocó la primera piedra de la obra. "Hasta aplaudí emocionado", dijo.
En el rótulo se lee: “Pavimentación trocha oeste prolongación avenida Júnior, Sitra-Alus hasta bordo río Blanco. Incluye puente sobre río Bermejo”.
También detalla: “Inversión total con fondos propios: L99,383,610.04”. La imagen muestra una maqueta de cómo quedaría la obra.
“Para nosotros todo fue un alegrón de pobre, porque solo llegaron a hacer el show y después salieron con que no se haría el proyecto. Eso lo leímos por algún lado, pero nunca vino nadie de la municipalidad a informarnos”, expresa Mondragón.
El vecino asegura sentirse engañado y cuestiona por qué el proyecto no fue incluido en el presupuesto de 2026. “Vemos que el alcalde está prometiendo y ejecutando obras en otros sectores, mientras deja de lado esta, que es tan importante porque esta sí es una vía de alivio”, añade.
“Bueno, hoy solo quedó el rótulo, que hasta se está decolorando. Ya dice el sampedrano que tiene tiempo de vivir en la capital industrial”, agrega.
La solución vial cancelada
El proyecto al que se refiere Mondragón es la pavimentación de la trocha oeste en la prolongación de la avenida Júnior, desde la colonia Sitra-Alus hasta el bordo del río Blanco, incluyendo la construcción de un puente sobre el río Bermejo.
A finales de marzo de 2025, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, colocó la primera piedra de la obra vial, que contemplaba la pavimentación de 1,240 metros lineales de calle, con dos trochas de cuatro metros cada una.
Además, se proyectaba la construcción de un puente vehicular de 123 metros de longitud y la instalación de 150 metros lineales de drenaje pluvial.
La obra se ubicaría en el sector noreste de la ciudad y beneficiaría a residentes de las colonias Bográn, Buenos Aires, Sitra-Alus, Las Anonas, Miravalle, Monserrat y zonas aledañas, así como a quienes transitan por la avenida Júnior para conectar con el segundo anillo o el bulevar del norte.
El proyecto también incluía aceras peatonales, iluminación y señalización vertical y horizontal, una obra necesaria y casi urgente para aliviar el tráfico en una zona donde el congestionamiento es constante.
Según el rótulo, el costo total de la obra era de L99,383,610.04 y ya había sido adjudicado a una compañía constructora en San Pedro Sula, tras un proceso de licitación.
Sin embargo, tres meses después de la colocación de la primera piedra, el proyecto fue cancelado. La decisión se produjo tras el colapso de uno de los puentes gemelos de Las Brisas, lo que llevó a la Corporación Municipal a redirigir los fondos.
Los L99 millones destinados a la pavimentación de la trocha oeste serán utilizados para la reconstrucción de los puentes gemelos de Las Brisas. En ese contexto, la municipalidad dio por finalizado el contrato con la empresa constructora.
Quedaron L68 millones sin usar
Cabe señalar que, de los L99 millones que costaba el proyecto cancelado, solo se utilizarán L31 millones para la reconstrucción de uno de los puentes gemelos de Las Brisas y la demolición del otro. Los L68 millones restantes de los fondos propios no tienen, hasta el momento, un destino claramente informado por las autoridades.
“Lo que lamentamos es que el proyecto ni siquiera esté en el presupuesto de este año, y el puente para el que destinaron los fondos avanza a paso de tortuga. Vemos cómo el alcalde aprueba otros proyectos y no retoma los que dejó empezados”, afirma Adriana Méndez, vecina del sector.