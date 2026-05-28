Olimpia tiene dos nuevos fichajes: un defensa y un goleador están confirmados

Según conoció Diario LA PRENSA, los nombres que se sumará al Rey de Copas es el atacante hondureño Kilmar Peña , quien llega tras destacar como uno de los máximos goleadores del Torneo Clausura 2026 con Lobos UPNFM . El delantero firmó por un año con la institución capitalina luego de marcar 11 goles en la pasada campaña.

Olimpia continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional y la próxima Copa Centroamericana de la Concacaf . El conjunto merengue ya tiene definidos dos nuevos refuerzos para fortalecer su plantilla en busca de seguir peleando títulos a nivel nacional e internacional.

Kilmar Peña se convertirá en una de las apuestas ofensivas del club para la nueva temporada. El exjugador de Lobos UPN y Marathón arribará al equipo albo como reemplazo de Jerry Bengtson, quien es una de las bajas confirmadas del león para el siguiente campeonato.

En las próximas horas, el atacante estampará oficialmente su firma en el contrato que lo vinculará con Olimpia. La directiva considera que su capacidad goleadora y movilidad en ataque pueden aportar variantes importantes al esquema del cuerpo técnico.

La otra novedad en el campamento merengue es el regreso del defensor Jonathan Paz. El zaguero vuelve al club después de haber jugado a préstamo con Génesis PN durante el Torneo Clausura 2026, donde logró alcanzar la fase de las triangulares bajo el mando del técnico Fernando Mira.

Jonathan Paz retorna con la intención de pelear nuevamente por un lugar en la defensa olimpista y aportar experiencia en la zona baja. Su regreso también responde a la necesidad del club de reforzar el plantel pensando en la exigencia del calendario local e internacional.

Tanto Jonathan Paz como Kilmar Peña se suman al defensor Cristian Canales, quien fue anunciado como el primer fichaje del león para la próxima temporada. Olimpia sigue armando un plantel competitivo con el objetivo de mantenerse como protagonista en el fútbol hondureño y en la Copa Centroamericana.