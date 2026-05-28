Wilson Medina habría forcejeado con atacante antes de ser asesinado en Brisas de Expocentro

La violencia volvió a dejar una víctima mortal la mañana de este jueves en San Pedro Sula, luego de que un hombre fuera asesinado a disparos dentro de su vehículo en la colonia Brisas de Expocentro.La víctima fue identificada como Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años, quien murió en el lugar tras ser atacado por desconocidos mientras se dirigía a su trabajo.De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando Medina salía del sector después de visitar a su madre, una rutina que realizaba cada mañana antes de incorporarse a sus labores en una ferretería cercana.Testigos relataron que minutos antes del crimen se habría producido un altercado vial entre la víctima y el conductor de otro vehículo, situación que presuntamente desencadenó el ataque armado.Según versiones recopiladas en la escena, el otro conductor habría comenzado a perseguir a Medina hasta dispararle en repetidas ocasiones.Las autoridades manejan la hipótesis de que Wilson Enrique intentó defenderse utilizando un arma de fuego, pero fue alcanzado por los disparos antes de poder reaccionar.El cuerpo de la víctima quedó parcialmente fuera del automóvil, ya que aparentemente intentó abrir la puerta del conductor en medio del ataque, pero murió casi de inmediato debido a las heridas.Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarlo mientras llegaban los equipos de emergencia; sin embargo, al ser evaluado ya no presentaba signos vitales.Compañeros de trabajo y conocidos lamentaron lo ocurrido y describieron a Medina Almendares como una persona tranquila, trabajadora y dedicada a su familia. Además, señalaron que era padre de una niña menor de edad.Agentes de la Policía Nacional, Vialidad y Transporte y equipos de investigación acordonaron el área para recopilar evidencias y revisar cámaras de seguridad cercanas que permitan identificar al responsable del ataque. El vehículo presentaba múltiples impactos de bala en los vidrios del conductor y del pasajero.