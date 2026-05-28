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Wilson Medina habría forcejeado con atacante antes de ser asesinado en Brisas de Expocentro

El crimen ocurrió cuando Wilson Medina salía del sector, tras visitar a su madre, y se dirigía a su trabajo en la colonia Brisas de Expocentro

Wilson Medina habría forcejeado con atacante antes de ser asesinado en Brisas de Expocentro
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La violencia volvió a dejar una víctima mortal la mañana de este jueves en San Pedro Sula, luego de que un hombre fuera asesinado a disparos dentro de su vehículo en la colonia Brisas de Expocentro.

 Foto: redes sociales
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La víctima fue identificada como Wilson Enrique Medina Almendares, de 45 años, quien murió en el lugar tras ser atacado por desconocidos mientras se dirigía a su trabajo.
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De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cuando Medina salía del sector después de visitar a su madre, una rutina que realizaba cada mañana antes de incorporarse a sus labores en una ferretería cercana.
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Testigos relataron que minutos antes del crimen se habría producido un altercado vial entre la víctima y el conductor de otro vehículo, situación que presuntamente desencadenó el ataque armado.
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Según versiones recopiladas en la escena, el otro conductor habría comenzado a perseguir a Medina hasta dispararle en repetidas ocasiones.
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El cuerpo de la víctima quedó parcialmente fuera del carro rojo, ya que aparentemente intentó abrir la puerta del conductor en medio del ataque, pero murió casi de inmediato debido a las heridas.
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Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliarlo mientras llegaban los equipos de emergencia; sin embargo, al ser evaluado ya no presentaba signos vitales.
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Compañeros de trabajo y conocidos lamentaron lo ocurrido y describieron a Medina Almendares como una persona tranquila, trabajadora y dedicada a su familia. Además, señalaron que era padre de una niña menor de edad.
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