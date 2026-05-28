Pandilleros confundieron a estudiantes del Perla del Ulúa con rivales

Foto en vida de Carlos Vásquez Suazo, Geral Padilla Castro y Jonathan Hernández Moreno, estudiantes del colegio Perla del Ulúa, del municipio de El Progreso, Yoro, que fueron ultimados por pandilleros, según versiones de la Policía.
El sueño de Carlos Daniel Vásquez Suazo de convertirse en barbero y tener su propio negocio tuvo un final trágico la tarde del martes, luego de que criminales le quitaran la vida junto a sus amigos Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno en El Progreso, Yoro.
Los jóvenes, todos de 15 años de edad y estudiantes del colegio Perla del Ulúa, fueron ultimados a balazos por desconocidos que los interceptaron cuando caminaban por un callejón en la colonia Suazo Córdoba tras salir de una actividad estudiantil.
La muerte violenta de los tres estudiantes sigue causando conmoción entre sus parientes y amigos, quienes exigen justicia.
El padre de Carlos Daniel, quien el 27 de agosto cumplía sus 16 años y era el mayor de cinco hijos, llegó ayer a la morgue sampedrana para retirar su cuerpo.
En medio de su dolor contó que su vástago cursaba el octavo grado y que, además, en su tiempo libre trabajaba atendiendo el kiosco escolar. Consternado dijo que “él era un muchacho sano y aplicado a sus estudios. Quería ser barbero y tener su negocio. No entiendo por qué me lo mataron, ya que no se metía con nadie y nunca anduvo en cosas malas”.
Las autoridades policiales informaron el 27 de mayo que las diligencias del caso avanzaban y que entre las primeras líneas de investigación manejaban que presuntos miembros de la Pandilla 18 estarían detrás del triple crimen, tras confundir a las víctimas con miembros de estructuras criminales contrarias.
“Una primera línea de investigación que se maneja es que los jóvenes transitaban por un callejón poco transitado, lo que posiblemente alertó a esta estructura criminal, que tiene influencia negativa en la zona, y conllevaría al ataque armado. Estamos en proceso de recolección de información, lo que permitirá fortalecer la línea de investigación o generar nuevas hipótesis que permitan dar con los responsables del hecho”, manifestó Edgardo Barahona, vocero policial.
El Instituto Perla del Ulúa, donde estudiaban los adolescentes, informó que Geral Isaac Padilla Castro y Jonathan Joel Hernández Moreno cursaban el noveno grado en la jornada vespertina. Por su parte, Carlos Daniel Vásquez Suazo, además de estudiar, colaboraba atendiendo un kiosco escolar dentro del centro educativo.