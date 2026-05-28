Pandilleros confundieron a estudiantes del Perla del Ulúa con rivales

“Una primera línea de investigación que se maneja es que los jóvenes transitaban por un callejón poco transitado, lo que posiblemente alertó a esta estructura criminal, que tiene influencia negativa en la zona, y conllevaría al ataque armado. Estamos en proceso de recolección de información, lo que permitirá fortalecer la línea de investigación o generar nuevas hipótesis que permitan dar con los responsables del hecho”, manifestó Edgardo Barahona, vocero policial.