Emprendedora muere apuñalada por su pareja en San Lorenzo, Valle

La muerte de Marlen Yaneth García ha causado consternación entre los habitantes de San Lorenzo, Valle, donde era ampliamente conocida por dedicarse a la venta de tortillas en las afueras del mercado nuevo de la ciudad.
La mujer falleció el miércoles en el Hospital del Sur, luego de permanecer varias horas luchando por su vida tras haber sido atacada brutalmente con arma blanca, presuntamente por su pareja sentimental.
De acuerdo con información preliminar brindada por personas cercanas al caso, el hecho violento ocurrió dentro de la vivienda donde ambos residían.
Testigos relataron que el hombre habría llegado bajo los efectos del alcohol y, tras iniciar una fuerte discusión con Marlen, la situación se salió de control hasta convertirse en una agresión física que terminó en tragedia.
Vecinos del sector aseguraron haber escuchado gritos desesperados pidiendo ayuda, por lo que rápidamente alertaron a los cuerpos de socorro y a las autoridades policiales.
Minutos después, la emprendedora fue trasladada de emergencia hacia el Hospital del Sur debido a la gravedad de las heridas provocadas con arma blanca.
Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento horas más tarde.
La noticia ha generado profundo dolor entre familiares, amigos y clientes que diariamente acudían al puesto donde Marlen trabajaba para ganarse la vida.
En la comunidad era reconocida como una mujer humilde, trabajadora y luchadora, que desde tempranas horas salía a vender tortillas para sostener a su familia y salir adelante con esfuerzo propio.
Tras el hecho, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad del principal sospechoso. Hasta el momento, no se ha brindado un informe oficial detallado sobre la captura del presunto agresor, mientras agentes policiales continúan recabando testimonios y evidencias.