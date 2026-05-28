Capturan a cuatro supuestos sicarios de la pandilla 18 en Comayagua

Cincosupuestos miembros de la pandilla 18 y sicarios fueron detenidos por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) durante un operativo ejecutado en el municipio de Villa de San Antonio, departamento de Comayagua.
La acción policial se desarrolló en la carretera CA-5, en las cercanías de un restaurante ubicado en la aldea Los Mangos, donde las autoridades interceptaron a los sospechosos mientras supuestamente se movilizaban para ejecutar actividades ilícitas vinculadas a la estructura criminal.
Entre los detenidos figura un hombre conocido con el alias de “Mafu”, de 28 años, quien según los registros policiales fue capturado en 2018 por tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego.
Asimismo, habría sido detenido nuevamente en 2023 y 2024 por delitos relacionados con narcotráfico.
También fueron arrestados alias “Chunga”, de 19 años, quien registra una detención en 2024 por tráfico de drogas, y alias “Peluche”, de 18 años, capturado en 2025 por el mismo delito, de acuerdo con la información brindada por las autoridades.
En el operativo además fue detenido un hombre de 34 años, identificado como taxista, señalado de supuestamente movilizar a integrantes de la estructura criminal para cometer acciones delictivas. Según el reporte policial, esta persona fue detenida en 2014 por robo y privación ilegal de la libertad.
Junto a ellos fue requerida una mujer identificada únicamente con el alias de “Anyi”, de 38 años. Durante el operativo, las autoridades decomisaron cuatro teléfonos celulares y un taxi con registro 1847 del área urbana del Distrito Central.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cinco capturados son considerados presuntos miembros activos de la Pandilla 18 y estarían vinculados a labores de sicariato dentro de la organización criminal.