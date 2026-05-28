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Capturan a cuatro supuestos sicarios de la pandilla 18 en Comayagua

Cuatro presuntos gatilleros de esa organización delictiva y un taxista fueron aprehendidos en un restaurante de la carretera CA-5

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Cincosupuestos miembros de la pandilla 18 y sicarios fueron detenidos por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) durante un operativo ejecutado en el municipio de Villa de San Antonio, departamento de Comayagua.
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La acción policial se desarrolló en la carretera CA-5, en las cercanías de un restaurante ubicado en la aldea Los Mangos, donde las autoridades interceptaron a los sospechosos mientras supuestamente se movilizaban para ejecutar actividades ilícitas vinculadas a la estructura criminal.
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Entre los detenidos figura un hombre conocido con el alias de “Mafu”, de 28 años, quien según los registros policiales fue capturado en 2018 por tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego.
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Asimismo, habría sido detenido nuevamente en 2023 y 2024 por delitos relacionados con narcotráfico.
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También fueron arrestados alias “Chunga”, de 19 años, quien registra una detención en 2024 por tráfico de drogas, y alias “Peluche”, de 18 años, capturado en 2025 por el mismo delito, de acuerdo con la información brindada por las autoridades.
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En el operativo además fue detenido un hombre de 34 años, identificado como taxista, señalado de supuestamente movilizar a integrantes de la estructura criminal para cometer acciones delictivas. Según el reporte policial, esta persona fue detenida en 2014 por robo y privación ilegal de la libertad.
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Junto a ellos fue requerida una mujer identificada únicamente con el alias de “Anyi”, de 38 años. Durante el operativo, las autoridades decomisaron cuatro teléfonos celulares y un taxi con registro 1847 del área urbana del Distrito Central.
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De acuerdo con las investigaciones preliminares, los cinco capturados son considerados presuntos miembros activos de la Pandilla 18 y estarían vinculados a labores de sicariato dentro de la organización criminal.
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