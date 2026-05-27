Cae “El Oso”, “Chombe” y “La Negra”, acusados de extorsionar a comerciantes en La Lima

De acuerdo con los agentes de inteligencia e investigación, los detenidos son alias “Chombe”, de 20 años, quien ya había sido requerido recientemente por suponerlo responsable de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido; alias “El Oso”, de 39 años; alias “La Negra”, de 18 años; y un menor de 16 años conocido en el bajo mundo como alias “Stiven”.