Cae “El Oso”, “Chombe” y “La Negra”, acusados de extorsionar a comerciantes en La Lima

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), ejecutaron un operativo de impacto en el municipio de La Lima, Cortés, que dejó como resultado la captura de cuatro presuntos extorsionadores señalados de mantener en zozobra a comerciantes y transportistas de la zona.
De acuerdo con los agentes de inteligencia e investigación, los detenidos son alias “Chombe”, de 20 años, quien ya había sido requerido recientemente por suponerlo responsable de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido; alias “El Oso”, de 39 años; alias “La Negra”, de 18 años; y un menor de 16 años conocido en el bajo mundo como alias “Stiven”.
Según el informe policial, el menor infractor ya había sido aprehendido en agosto de 2025 en la colonia La Paz, La Lima, Cortés, por su presunta participación en delitos relacionados con tráfico de drogas y tenencia ilegal de municiones de uso prohibido.
Durante el operativo, las autoridades lograron el decomiso de un fusil AR-15 con su respectivo cargador y munición, una pistola, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo, elementos que serán sometidos a análisis e investigación.
Los agentes destacaron que el decomiso de las armas permitirá realizar peritajes técnicos para determinar la posible vinculación de los sospechosos con recientes hechos violentos registrados en el municipio.
Los cuatro detenidos deberán responder ante la Fiscalía competente por los delitos de extorsión, tenencia ilegal de armas de uso permitido y prohibido, así como asociación para delinquir, según lo establecido en ley.
Las autoridades de la Dipampco reafirmaron su compromiso de continuar con las operaciones para devolver la paz y la seguridad a comerciantes, emprendedores y transportistas del Valle de Sula.
Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos forman parte de una estructura criminal más amplia que opera en el Valle de Sula, así como para establecer su posible participación en otros hechos delictivos registrados recientemente en la zona.