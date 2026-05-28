Tomás Zambrano sugiere al Ejecutivo la desaparición de la Dipampco

TEGUCIGALPA

Zambrano afirmó que anteriormente tenía confianza en las unidades especializadas contra maras y extorsión , pero aseguró que parte de ese personal fue trasladado a otras dependencias donde, según dijo, “no le dan realmente la importancia o se están desperdiciando esos elementos”.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, sugirió este jueves la desaparición de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado ( Dipampco ), al cuestionar su funcionamiento dentro de la estrategia de seguridad del país y plantear una reestructuración del sistema de combate a la criminalidad.

El titular del Congreso sostuvo que esas capacidades deberían ser reorientadas en la lucha contra el crimen organizado.

“Yo soy del criterio que tiene que desaparecer la Dipampco”, dijo Zambrano, aunque reconoció que esa no es una decisión que corresponda al Congreso Nacional, sino al Ejecutivo.

Explicó que, en el marco de las decisiones del Consejo de Defensa y Seguridad, ya se ha instalado una mesa interinstitucional para definir la creación de una nueva estructura de seguridad.

Según detalló, se trata de la Agencia Nacional contra el Crimen, que busca integrar a distintas instituciones del Estado. “Es una agencia interinstitucional para realizar y establecer políticas públicas, estrategias y acciones contra la delincuencia”, explicó.

Zambrano indicó que en esa entidad participarían la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Policía Militar, organismos de inteligencia, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, todos bajo una sola coordinación.

El congresista comparó este modelo con experiencias anteriores en el país. “En los gobiernos pasados existió una fuerza llamada Fusina”, recordó, al señalar que el nuevo esquema tendría funciones similares.

Las declaraciones de Zambrano surgen días después de que cinco agentes de la Dipampco fueran asesinados durante un operativo en el municipio de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés, en el norte de Honduras.