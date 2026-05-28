Motagua ya se prepara: los fichajes que buscan y los que se irían del club

Tegucigalpa, Honduras.

Motagua coronó su torneo con la copa de campeón del torneo Clausura 2026 bajo la tutela del español Javier López, pero eso no es impedimento para trabajar adelantado y ya pensando en la siguiente temporada donde tendrán la misión de hacer un buen papel en la Copa Centroamericana 2026. Ante eso, el Ciclón Azul ya vislumbra fichajes, altas y renovaciones necesarias para no trastocar mucho el plantel y que así haya una base sólida para hacerle frente a dos torneos a la vez donde llegarán con un estatus de monarcas. Las águilas tienen que sacar el portafolio y ver con quiénes cuentan y con qué otros no, porque hay bastantes agentes libres en el plantel del campeón nacional. La lista la comprende Marcelo Santos, Luis Vega, John Kleber, Riky Zapata, Luis Meléndez, Carlos Meléndez, Óscar Discua y Marlon Licona, quien se consolida como el máximo ganador del club.

LA PRENSA ha conocido que Riky Zapata y los hermanos Luis y Carlos Meléndez serían los que no continuarían en el club para la nueva temporada ya que no han sido vitales como hubiesen querido; el caso de Carlos, tiene un año y medio sin actividad por una lesión. Hay jugadores como Carlos 'Zapatilla' Mejía que tiene contrato, pero él mismo ha confirmado que buscará una salida ya que no ha tenido ritmo de juego deseado y cree que le iría mejor fuera del elenco azul profundo; Marathón se le ha acercado. Jefryn Macías y el panameño Jorge Luis Serrano, como Giancarlo Sacaza, tienen propuestas del exterior. Respecto a fichajes, hay una posición fundamental que busca Motagua para reforzar su plantel y es la de extremo izquierdo y ahí entra en juego el jovencito de 17 años que fue parte del CD Choloma, Janier Bermúdez, quien negocia con los emplumados, pero que Olimpia ha entrado en juego en los últimos días. Antes de que finalizara el torneo la dirigencia del club capitalino también abordó el entorno del jugador del Juticalpa FC, Arbin Yair Medrano, volante mixto de 22 años, y también al del defensor de perfil zurdo Kenny Bodden, quien actualmente es agente libre tras haber concluido contrato con Marathon.

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