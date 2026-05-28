Declaran culpable a alias Hueso por matar a su novia, la estudiante Tatiana Mejía

TEGUCIGALPA

El Ministerio Público informó que el condenado es Fausto Antonio Cruz Izaguirre, alias Hueso, señalado como responsable del crimen de Loyda Tatiana Mejía Mejía, hecho ocurrido el 14 de febrero de 2017 en la capital hondureña.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección en Muerte de Mujeres, logró demostrar en juicio oral y público la culpabilidad de un integrante de la Pandilla 18 por el asesinato de una joven estudiante en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa.

De acuerdo con las autoridades, por este mismo caso también fueron condenados Samuel Isaac Estrada Pérez, alias “Samuelito”, y Bayron Manuel Salgado Andrade, mientras que la acción penal contra Brayan Omar Elvir Álvarez, alias “Brayan”, fue extinguida debido a su fallecimiento.

Las investigaciones fueron desarrolladas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), quienes reconstruyeron los hechos ocurridos el Día del Amor y la Amistad en la colonia Los Pinos.

Según el expediente investigativo, la víctima se encontraba departiendo con su novio, Fausto Cruz Izaguirre, y otras personas cuando comenzó a sospechar de una situación extraña y decidió retirarse del lugar alrededor de las 9:30 de la noche.

Sin embargo, cuando subía unas gradas para abandonar la zona, fue alcanzada por Cruz Izaguirre, con quien sostuvo una discusión antes de ser convencida de ingresar a una vivienda abandonada donde estaban los demás implicados.

El Ministerio Público detalló que dentro de la casa los agresores comenzaron a golpear brutalmente a la joven con trozos de madera, provocándole múltiples lesiones.

Las investigaciones establecen que la víctima intentó escapar, pero fue perseguida y nuevamente atacada por los integrantes de la estructura criminal.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, el crimen estuvo motivado porque en ese sector operaba la Pandilla 18 y la familia de la joven supuestamente simpatizaba con miembros de la Mara Salvatrucha MS-13, situación por la que ya habían recibido amenazas previas.

