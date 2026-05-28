La desgracia de Neymar que asusta a todo Brasil y podría quedarse sin Mundial 2026

Brasil.

Neymar, concentrado con la Selección de Brasil para el Mundial 2026, fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en la región del gemelo y estará de baja de "dos a tres semanas", aunque no abandonará la Canarinha, informó este jueves la CBF.

El médico de la selección brasileña, Rodrigo Lasmar, señaló en rueda de prensa que el 10 del Santos seguirá "un tratamiento intensivo" en los próximos días con los profesionales de la 'Seleção'.

Neymar se unió el miércoles a la concentración brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a otra veintena de los convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti.

Sin embargo, se perdió el primer entrenamiento y acudió a una clínica para someterse a "exámenes complementarios".

El Santos informó en los días previos a la concentración de que el atacante tenía apenas un "edema" en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico.