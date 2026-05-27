Incendios por quema de basura aumentan en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Los incendios por quemas de basura se han disparado en la ciudad y en lo que va del año se registran ya 86 incidencias según el Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula.

​​​​​Las altas temperaturas han aumentado y con ello las quemas. Los apagafuegos también han atendido 84 incendios estructurales y 73 en zacateras según el informe bomberil.

Las quemas en los basureros han incrementado en los últimos meses debido a la proliferación de los focos de desechos clandestinos a raíz de la problemática que vive la ciudad por las fallas en la recolección.

Muchos sampedranos ponen fuego a los promontorios y no vigilan dejando que el fuego se extienda hasta la maleza cercana, provocando contaminación, humo y el riesgo de un siniestro mayor.

La sargento Maritza Arauz, encargada del Centro de coordinación de emergencia del Cuerpo de Bomberos en San Pedro Sula, explicó que las temperaturas están aumentando.

Eso genera también un aumento en el riesgo de incendios no sólo en basureros y zacatales sino también estructurales en su mayoría por cortos circuitos causados ​​por problemas en los sistemas eléctricos de las casas.

La apagafuegos detalla que en los incendios estructurales el mayor problema es causado por fallas en el sistema eléctrico y recomienda revisiones periódicas pues se están dando muchos recalentamientos.

Hace énfasis en que la población debe desconectar todos los aparatos, dispositivos electrónicos y eléctricos, no sobrecargar las regletas pues vienen diseñadas para una ampacidad determinada.

“Muchos cometemos el error de dejar conectados los cargadores de celular y otros aparatos sin utilizarlos, se recalientan y generan un problema”, indicó.

También se deben hacer revisiones periódicas del sistema de gas LPG y evitar tirar colillas de cigarro encendidos donde haya material combustible que pueda tomar fuego o en las zacateras.