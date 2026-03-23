Crisis en la recolección de basura en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La capital industrial enfrenta una crisis en la recolección de desechos sólidos. Calles y avenidas de la ciudad están convertidas en basureros. Los sampedranos piden mejorar el servicio y los patronatos denuncian que el tren de aseo falla de forma cotidiana. Sin embargo, según la municipalidad hay quejas y se les da seguimiento mientras que la empresa prestadora del servicio, Sulambiente, asegura que la operación se mantiene con normalidad y algunos problemas se deben a las condiciones climáticas. De acuerdo con ambas partes, los pagos están al día, cuentan con el equipo necesario y los principales factores que afectan el servicio son el clima y la falta de cumplimiento de horarios por parte de los ciudadanos al sacar la basura. Para Carla Arriaga, residente en el barrio Guamilito, la situación se ha complicado desde diciembre. “Hay semanas que no pasa el tren de aseo; a veces lo hacen en la madrugada. El carro pasa, pero no se lleva la basura”, afirma.

Arriaga agrega que en la colonia Trejo, donde reside su hija, el panorama es similar. “La gente se ve obligada a pagar a carreteros y ahí es donde aumentan los basureros clandestinos”, señala. El problema se reporta en distintos sectores de la ciudad. Desde la colonia Rancho Tara, vecinos piden a la Dirección de Servicios Especializados (Dirsse) que supervise el cumplimiento del contrato, vigente hasta 2030. En redes sociales las quejas están a la orden del día y los ciudadanos acompañan con fotografías el problema en sus colonias.

Lo que dice la municipalidad

LA PRENSA consultó a los responsables de supervisar la recolección de desechos en la municipalidad, quienes indicaron que reciben múltiples denuncias por fallas en el servicio y el incumplimiento de rutas por parte de Sulambiente. Confirmaron que muchas de las quejas evidencian acumulación de desechos sólidos en la vía pública. Según la alcaldía, las denuncias se trasladan en tiempo y forma a la empresa para su corrección; de no atenderse, se inicia un proceso de sanción. La municipalidad explica que el origen de los problemas puede variar: desde incumplimiento en la frecuencia de recolección hasta la falta de apego de los vecinos a los horarios establecidos. También atribuye parte de la suciedad a sectores comerciales que generan grandes cantidades de desechos y los disponen de manera inadecuada en la vía pública. Las autoridades detallaron que, a través de Sulambiente, acreditada mediante decreto legislativo en 2001 para el manejo de desechos en San Pedro Sula, se recolecta un promedio mensual de 32,000 toneladas de basura, trasladadas al relleno sanitario. Además, se intervienen aproximadamente 29,000 kilómetros lineales al mes en labores de limpieza vial. La alcaldía informó que paga a Sulambiente un promedio mensual de 36.5 millones de lempiras y asegura estar al día con sus obligaciones. “No se tiene deuda alguna y se ha establecido la celeridad administrativa necesaria para acreditar el cumplimiento contractual”, indicaron fuentes municipales. Añadieron que ha aumentado la generación de desechos y disminuido la conciencia ciudadana sobre su correcta disposición. No obstante, consideran que no existe una emergencia sanitaria ni se está a las puertas pese a las múltiples quejas. La municipalidad recordó que el contrato obliga a ambas partes a implementar estrategias como inversión en equipo, capacitación y campañas de concienciación. Aunque sostienen que el servicio funciona adecuadamente, proyectan mejoras a corto plazo. También señalaron que las rutas y métodos de recolección son parte de un acuerdo contractual, por lo que no pueden modificar unilateralmente la operación de la empresa. Esto, pese a antecedentes como el caso de la Central de Abastos, donde se notificó la suspensión del servicio. “La municipalidad en ningún momento ha instruido a la empresa a dejar de recoger los desechos ni a modificar su operatividad de manera negativa”, afirmaron los representantes municipales que respondieron las preguntas a LA PRENSA. Pidieron no citar nombres ya que respondían y proporcionaban los datos como al alcaldía sampedrana.

La versión de Sulambiente

LA PRENSA también consultó a representantes de Sulambiente sobre las denuncias y ellos respondieron a las preguntas realizadas. No hubo cifras ni datos concretos. A continuación publicamos los datos proporcionados por los encargados de la empresa. Indicaron que en los últimos meses se han presentado condiciones climáticas que generan retos logísticos, sin detallar cuáles. Aseguró que, pese a ello, el servicio se mantiene continuo y operativo en toda la ciudad. “La ciudadanía es un aliado fundamental para el buen desarrollo de la operación. Mantenemos canales de atención activos para atender cualquier situación”, señalaron. Sobre los señalamientos de acumulación de basura, indicaron que pueden existir “novedades puntuales” relacionadas con el clima o con la disposición de residuos fuera de horario.