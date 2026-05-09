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Motagua da pena y queda al borde del adiós: Tabla posiciones Grupo B

El panorama se ha vuelto crítico para Motagua en las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional, luego de sufrir una dura derrota 1-2 en condición de local ante Olancho FC,

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 19:57 -
  • German Alvarado
Motagua da pena y queda al borde del adiós: Tabla posiciones Grupo B

Motagua sufrió una penosa derrota como local y quedó a un paso de quedarse sin poder clasificar a la final.

 Foto David Romero.
Tegucigalpa, Honduras.

Increíble, pero cierto. El Fútbol Club Motagua quedó al borde de la eliminación la noche de este sábado, tras caer en casa por 1-2 ante el Olancho FC, en duelo correspondiente a la jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

El conjunto azul llegaba como gran favorito en el Grupo B para liderar la llave y encaminar su pase a la gran final, pero el desarrollo ha sido totalmente contrario a lo esperado. Tras dos partidos disputados, el equipo capitalino se hunde penosamente en el fondo de la tabla y ve cada vez más lejos el objetivo de clasificar.

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Bajo la dirección del técnico español Javier López, Motagua suma apenas un punto de seis posibles, sin conocer la victoria en esta fase decisiva del torneo. La situación ha generado fuerte malestar en la afición, que no ha tardado en manifestar su descontento ante el bajo rendimiento del equipo.

En contraste, el panorama del grupo ha dado un giro inesperado. Génesis lidera el grupo con 4 unidades, mientras que Olancho FC, con su triunfo en Tegucigalpa, se coloca segundo con 3 puntos, confirmándose como uno de los equipos revelación de estas triangulares.

Sin margen de error

Para la próxima jornada, programada para este martes 12 de mayo, Motagua y Olancho FC volverán a verse las caras, esta vez con los “Potros” como locales en el estadio Juan Ramón Brevé.

El “Ciclón Azul” está obligado a reaccionar y sumar una victoria si quiere mantener vivo el sueño de alcanzar la final del Clausura 2026. Una nueva derrota prácticamente significaría su despedida anticipada del torneo.

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Redacción web
German Alvarado

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