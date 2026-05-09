Motagua vs Olancho FC, EN VIVO hoy en triangulares de Liga Nacional: hora y dónde ver

La tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 arranca este sábado con dos partidos que prometen emociones y mucha tensión. El foco estará puesto en el clásico entre Olimpia y Real España, pero también en el compromiso donde Motagua intentará conseguir su primera victoria en esta fase decisiva del campeonato.
Las águilas llegan a este encuentro luego de igualar en su debut de la triangular frente al Génesis PN. Ahora, el conjunto capitalino sabe que no tiene margen de error y buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos vitales.
Enfrente estará un Olancho FC herido tras la dura derrota sufrida en casa contra el Génesis PN. Los Potros están obligados a reaccionar si quieren mantenerse con opciones reales de pelear el liderato del grupo.
El duelo promete ser intenso, ya que ambos equipos llegan con la presión de obtener una victoria que los mantienen con vida en la triangular B. Motagua intentará imponer condiciones en el Estadio Nacional, mientras que el cuadro olanchano buscará dar el golpe y recuperar terreno en la clasificación.
Además, los antecedentes recientes muestran que Olancho FC se ha convertido en un rival incómodo para los azules durante este Clausura 2026 . En las vueltas regulares, los Potros lograron rescatar un empate 1-1 en el primer enfrentamiento y posteriormente firmaron un 0-0 en el segundo choque, dejando claro que saben cómo complicar al equipo capitalino.
El juego tendrá un horario de comienzo a las 6:00 pm , hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.