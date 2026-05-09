Motagua vs Olancho FC, EN VIVO hoy en triangulares de Liga Nacional: hora y dónde ver

Tegucigalpa, Honduras.

La tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 arranca este sábado con dos partidos que prometen emociones y mucha tensión. El foco estará puesto en el clásico entre Olimpia y Real España, pero también en el compromiso donde Motagua intentará conseguir su primera victoria en esta fase decisiva del campeonato.

Las águilas llegan a este encuentro luego de igualar en su debut de la triangular frente al Génesis PN. Ahora, el conjunto capitalino sabe que no tiene margen de error y buscará aprovechar su condición de local para sumar tres puntos vitales.

Enfrente estará un Olancho FC herido tras la dura derrota sufrida en casa contra el Génesis PN. Los Potros están obligados a reaccionar si quieren mantenerse con opciones reales de pelear el liderato del grupo.