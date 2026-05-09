Honduras celebra el Día de la Madre este 10 de mayo entre amor y gratitud

Cortés, Honduras.

El Día de la Madre es una de las fechas más emotivas y esperadas en Honduras. Cada segundo domingo de mayo, miles de familias se reúnen para homenajear a las mujeres que representan amor, esfuerzo y dedicación incondicional dentro de los hogares. En 2026, el Día de la Madre en Honduras se celebra este domingo 10 de mayo. Aunque la fecha cambia cada año, el sentimiento se basa en reconocer el papel fundamental de las mamás hondureñas.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre en mayo?

La celebración moderna del Día de la Madre tiene raíces internacionales y fue adoptada en varios países latinoamericanos durante el siglo XX. En Honduras, esta tradición se convirtió en una de las conmemoraciones familiares más importantes del calendario. Durante esta fecha, escuelas, iglesias, empresas y comunidades organizan actividades especiales para honrar a las madres. Además, restaurantes, comercios y floristerías registran uno de los mayores movimientos comerciales del año.

El rostro de las madres hondureñas

Más allá de la celebración, el Día de la Madre también permite reflexionar sobre la realidad que viven miles de mujeres en Honduras. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2025 se reportaron más de 752 mil madres jefas de hogar en el país. Muchas de ellas asumen múltiples responsabilidades: trabajan, sostienen económicamente a sus familias y al mismo tiempo cuidan de sus hijos y hogares. La mayoría de estas mujeres supera los 45 años y se concentran principalmente en ciudades como Distrito Central y San Pedro Sula, aunque también existe una amplia presencia en comunidades rurales y otras zonas urbanas del país. Especialistas señalan que, con el paso de los años, ha crecido el número de hogares encabezados por mujeres, reflejando una transformación social y económica en Honduras.

Una fecha para agradecer y compartir