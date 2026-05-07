Más de 750 mil madres en Honduras asumen como jefas de hogares

San Pedro Sula, Honduras.-

La historia de Fernanda Andino, una hondureña de 25 años, resuena como un ejemplo de inspiración, siendo su hija el motor de motivación para seguir impulsando su emprendimiento de decoraciones y graduarse como licenciada en Periodismo. Fernanda se encontraba en sus primeros años universitarios y pensar en un embarazo era algo que para ese entonces le causaba temor. Sin embargo, el sentir aquella vida humana formándose en su vientre la convenció de esforzarse al máximo para garantizarle una buena vida. "El día que yo fui a hacerme un ultrasonido yo escuché los latidos del corazón de mi hija y ese día dije ´¡Dios mío! Tengo que salir adelante, tengo que salir adelante porque mi hija necesita todo", recordó. Transcurrieron los meses y Fernanda continuó sus estudios y seguía haciendo crecer su emprendimiento, teniendo que esforzarse todavía más ya que el padre de la niña se desligó de su paternidad. El 3 de julio de 2021, Fernanda se encontraba realizando un trabajo para una clienta en Valle de Ángeles, mismo día que sintió un intenso dolor que anunciaba la llegada de su hija Maryam. "Mi hija llegó a mi vida y me la cambió por completo porque ha sido una gran bendición", declaró, resaltando que gracias a Maryam fue mejorando su desempeño académico y que también muchos de sus clientes acuden a sus servicios de decoración para apoyarlas a ambas.

Fernanda es parte de las miles de mujeres que día a día luchan para salir adelante con sus hijos, siendo las matriarcas de miles de hogares en Honduras. De cara al Día de las Madres que se celebrará el próximo domingo 10 de mayo, Unidad de Datos de LA PRENSA Premium analizó las estadísticas del número de madres jefas de hogar, basándose en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Para el análisis, tomó de referencia la metodología del informe del INE "Panorama estadístico de los padres jefes de hogar en Honduras" . Por ello, se tomaron en cuenta a las madres que viven con sus hijos biológicos, excluyendo el caso de los hijastros. Se considera como jefe de hogar la persona a quien que es reconocida por el resto de integrantes del hogar como la cabeza o autoridad, indistintamente de si esta persona es la que más aporta económicamente, su edad o sexo. En 2025 el INE reportó que hay 1,069,608 hogares liderados por una mujer. De estos hogares, el 70.3% de los casos son madres jefas de hogar, equivalente a 752,363 mujeres. En otras palabras, 7 de cada 10 mujeres que lideran un hogar son a la vez madres de familia. De acuerdo a su distribución geográfica, más de 103 mil están en Distrito Central y más de 54 mil en San Pedro Sula. A esto se le suma que en el resto del área urbana del país se concentran 330 mil y 264 mil en zonas rurales.

Respecto a las edades, el 63% de ellas tienen edades superiores a los 45 años, traduciéndose en 477,101 ciudadanas. En menor medida, 169 mil tienen entre 35 a 44 años; otras 89 mil tienen edades entre los 25 y 34 años y 19 mil con edades entre los 15 y 24 años.

Con los años ha ido creciendo el porcentaje de hogares encabezados por una mujer, tanto de aquellas que son madres como las que no lo son. En 2014 este indicador se encontraba en 34.55%, y para el año pasado se situó en 38.5%. Héctor Figueroa, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ISS-Unah), atribuyó esta dinámica a que la sociedad hondureña ha ido reconociendo cada vez más el rol de las mujeres, tanto por los papeles que ellas deciden elegir, así como por aquellos delegados por la sociedad. El académico indicó que las hondureñas llegan a asumir varios roles a la vez tales como el de ama de casa, esposa, proveedora y la encargada de cuidar a la familia.

Actividad económica

Más de 321 mil matriarcas de hogar trabajan por su propia cuenta, sin depender de un sueldo fijo, equivalente al 54% de este segmento poblacional. En menor grado, 148 mil jefas de hogar trabajan en la empresa privada y 52 mil en el sector público. También se registran 35 mil que se desempeñan en labores domésticas, 27 mil como contratistas dependientes y nueve mil son trabajadoras no remuneradas.

Sin embargo, Figueroa enfatizó que una gran cantidad de estas jefas de hogar laboran en el sector informal, donde los ingresos son más bajos y por ende, más vulnerables. "Los hogares más pobres son aquellos donde la mujer es jefa de hogar, Estas mujeres viven con ingresos precarios de subsistencia", añadió.

El director del ISS-UNAH explicó que la estructura productiva del país está diseñada por actividades económicas ejercidas principalmente por hombres. De igual forma, apuntó que estas madres optan por laborar de manera independientemente para poder cuidar a sus hijos, ya que esto se dificulta más en empleos formales. Lo expresado por Figueroa coincide con las estadísticas. La actividad económica que más ejercen las madres jefas de hogar es el comercio minorista y mayorista, con más de 176 mil hondureñas en este sector.

Otra brecha que enfrentan además de la dificultad al ingreso al mercado laboral, es la de su nivel educativo. El 52% (395 mil) de las jefas madres cursó su nivel de educación básica. La cifra es mucho más baja si se compara con aquellos que concluyeron su educación media (hasta bachillerato), reportándose 113 mil que equivalen al 15%, y en el caso de aquellas que tienen estudios de educación superior, apenas constituye el 7.7% con un poco más de 57 mil mujeres.

Muchas sin apoyo del padre

Los datos del INE analizados por este rotativo evidencian una alta proporción de madres sin pareja que están a cargo de hogar. 302 mil (40.3%) son madres solteras, 145 mil (19.41%) son viudas y 53 mil (7.13%) se separaron de sus respectivas parejas. Por otro lado, viven en unión libre 143 mil (19.03%), 87 mil están casadas (11.69%) y 18 mil se divorciaron (2.5%).

"El papá de mi hija no aceptó la responsabilidad", dijo Fernanda. El tener que cuidar, criar y mantener sola a su hija fue parte de sus temores durante su embarazo, pues todas las obligaciones recayeron en ella. Afortunadamente, su pareja actual asumió el rol de padre desde que Maryam tenía tres meses de haber nacido. Aunque no ha sido un camino sencillo el estudiar, trabajar y hacerse cargo de su retoña, la joven madre afirma no arrepentirse. "Si me tocara mil veces escoger tener a mi hija, la tengo", recalcó.

La socióloga Hilda Caldera señaló que la creciente cantidad de mujeres que crían a sus hijos por el desentendimiento de sus padres es culpa de creencias culturales en las que al hombre se le incentiva desde temprana edad a la promiscuidad, a tener relaciones sexuales, pero sin asumir la responsabilidad cuando embarazan a la mujer. Mencionó que incluso a los hombres en el país no se les juzga de igual forma si estos son infieles comparado a si estos actos son cometidos por mujeres. Caldera también manifestó que para los hombres arraigados al machismo "la paternidad no es un valor". A su vez, rechazó la idea infundida de que las mujeres son mejores cuidadoras, pensamiento del cual se escudan muchos para no asumir sus obligaciones y mantenerse en su zona de comodidad. En paralelo, las madres no solo enfrentan los desafíos de evitar la pobreza o caer en ella, sino que también llegan a padecer de un deterioro físico y mental por la sobre exigencia de absorber demasiados roles sin el respaldo del progenitor. Por su parte, Figueroa comentó que en ocasiones son las propias madres las que deciden hacerse cargo del hogar y de su hijo sin el apoyo de su pareja cuando este hombre tiene problemas con el alcohol o drogas. "Por eso las mujeres prefieren ellas asumir ese rol y muchas veces sacrificando su propia felicidad", agregó. Ambos entrevistados enfatizan que es imperativo fortalecer los valores y desprenderse de la concepción machista con la cual miles de hombres traen bebés al mundo sin asumir todos los cuidados que estos requieren. "Hay que trabajar con una masculinidad responsable. El hombre es que es parte de la relación sexual y debe ser responsable de las consecuencias", puntualizó Caldera. La socióloga también considera de gran importancia que la ley castigue a los hombres que no velan por sus hijos. "Hay que proteger que que el niño tenga papá, que se haga responsable. La mujer no puede ser madre y padre", subrayó.