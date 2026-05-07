Más de 750 mil madres en Honduras asumen como jefas de hogares

Fernanda es parte de las miles de mujeres que día a día luchan para salir adelante con sus hijos, siendo las matriarcas de miles de hogares en <b>Honduras.</b>De cara al Día de las Madres que se celebrará el próximo domingo 10 de mayo, Unidad de Datos de LA PRENSA Premium analizó las estadísticas del número de <b>madres jefas de hogar</b>, basándose en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).Para el análisis, tomó de referencia la metodología del informe del INE "Panorama estadístico de los<a rel="nofollow" href="https://ine.gob.hn/2026/03/19/panorama-estadistico-de-los-padres-jefes-de-hogar-en-honduras-julio-2025/"> <u>padres jefes de hogar en Honduras"</u></a>. Por ello, se tomaron en cuenta a las madres que viven con sus hijos biológicos, excluyendo el caso de los hijastros.Se considera como jefe de hogar la persona a quien que es reconocida por el resto de integrantes del hogar como la cabeza o autoridad, indistintamente de si esta persona es la que más aporta económicamente, su edad o sexo.En 2025 el INE reportó que hay 1,069,608 hogares liderados por una mujer. De estos hogares, el 70.3% de los casos son madres jefas de hogar, equivalente a 752,363 mujeres. En otras palabras, 7 de cada 10 mujeres que lideran un hogar son a la vez madres de familia.De acuerdo a su distribución geográfica, más de 103 mil están en Distrito Central y más de 54 mil en San Pedro Sula. A esto se le suma que en el resto del área urbana del país se concentran 330 mil y 264 mil en zonas rurales.