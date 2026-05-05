Decenas de empresas ofrecerán plazas en mega feria de empleo

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), realizarán una mega feria de empleo en San Pedro Sula, como parte de los esfuerzos por dinamizar el mercado laboral y acercar oportunidades a la población.
El evento, denominado “Feria de empleo: oportunidades para todos”, se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo en las instalaciones de Expocentro, en un horario de 7:30 am a 4:00 pm, contando con la participación de decenas de empresas de distintos rubros.
De acuerdo con los organizadores, esta jornada busca facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en busca de una oportunidad laboral, en un contexto donde la generación de empleo continúa siendo uno de los principales desafíos en la región.
Karim Qubain, presidente de la CCIC, indicó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Cámara de Comercio, que en lo que va de 2026 ha promovido varias jornadas de empleabilidad, para reducir la brecha entre la oferta y demanda laboral.
Qubain recordó que el pasado 5 de febrero se desarrolló una megaferia de empleo en Expocentro, la cual reunió a más de 160 empresas de diversos rubros y atrajo a unas 6,000 personas, evidenciando la alta demanda de oportunidades en la zona.
El empresario señaló que, a pocos meses de dicha jornada, el panorama ha mostrado cambios con la aprobación de la Ley de Empleo Parcial, lo que ha abierto nuevas alternativas de contratación, especialmente para estudiantes, madres de familia y personas con discapacidad que no pueden cumplir jornadas completas.
En ese sentido, reiteró la invitación tanto a las empresas como a la población en general a sumarse a esta nueva feria, destacando que se contará con ofertas en diversos sectores. “Queremos que más empresas se integren a esta iniciativa y que los sampedranos, así como personas de municipios aledaños, puedan aprovechar esta oportunidad para insertarse en el mercado laboral”, concluyó.
Para optar a una plaza, los interesados deberán realizar un registro previo a través del enlace habilitado en la página oficial de Facebook de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y presentarse el día de la feria con su currículum vitae o hoja de vida actualizada.