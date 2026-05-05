Decenas de empresas ofrecerán plazas en mega feria de empleo

San Pedro Sula, Honduras.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), realizarán una mega feria de empleo en San Pedro Sula, como parte de los esfuerzos por dinamizar el mercado laboral y acercar oportunidades a la población.

El evento, denominado “Feria de empleo: oportunidades para todos”, se llevará a cabo el próximo viernes 15 de mayo en las instalaciones de Expocentro, en un horario de 7:30 am a 4:00 pm, contando con la participación de decenas de empresas de distintos rubros.

De acuerdo con los organizadores, esta jornada busca facilitar el contacto directo entre empleadores y personas en busca de una oportunidad laboral, en un contexto donde la generación de empleo continúa siendo uno de los principales desafíos en la región.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, indicó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la Cámara de Comercio, que en lo que va de 2026 ha promovido varias jornadas de empleabilidad, para reducir la brecha entre la oferta y demanda laboral.