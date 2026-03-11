Infop destinará L15 millones para fortalecer la formación técnica

Con una inversión de L15 millones, el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) firmaron un convenio para ampliar las oportunidades de capacitación técnica y mejorar la empleabilidad en Honduras.
El Infop informó que este acuerdo de cooperación busca fortalecer la fomación del talento humano, mediante programas que acerquen la educación técnica a las necesidades del sector productivo.
Esto permitirá desarrollar procesos de formación por competencias, asesorías, charlas, seminarios y cursos especializados, dirigidos principalmente a empresas afiliadas a la CCIC que realizan aportaciones al Infop, y personas interesadas en mejorar sus habilidades laborales.
Entre los beneficiarios también se contempla a jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, migrantes retornados y personas vinculadas a programas de emprendimiento e intermediación laboral impulsados por la CCIC.
Las acciones formativas también estarán enfocadas en estudiantes que cursan el último año de secundaria y universidades, además de emprendedores y empresas en proceso de formalización.
Durante el encuentro, el director ejecutivo del Infop, Edgardo Loucel, destacó la importancia de fortalecer la formación técnica como motor de desarrollo. “Estamos convencidos de que el talento hondureño es la clave para transformar nuestro país. Con este convenio llevamos formación de calidad a quienes más la necesitan”, dijo.
Según el acuerdo, el Infop será responsable de cubrir los costos de los procesos de formación, así como de la actualización de contenidos académicos, la supervisión técnica y la certificación de los programas que se impartan en el marco de esta iniciativa.
Mientras que la CCIC apoyará facilitando espacios físicos, recursos logísticos y personal capacitado para el desarrollo de las actividades formativas. Además de promover y sensibilizar a sus empresas afiliadas sobre las oportunidades de capacitación.
Para la ejecución de los procesos de formación enmarcados en este convenio, el Infop destinará L15 millones, que permitirán capacitar alrededor de 17,250 personas en diversas áreas.
Cabe señalar que la iniciativa surge en un contexto en el que distintos sectores han señalado la necesidad de fortalecer la formación técnica como una vía para reducir las brechas de empleo y responder a las demandas actuales del mercado laboral.