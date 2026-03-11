Infop destinará L15 millones para fortalecer la formación técnica

San Pedro Sula, Honduras.

Con una inversión de L15 millones, el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) firmaron un convenio para ampliar las oportunidades de capacitación técnica y mejorar la empleabilidad en Honduras.

El Infop informó que este acuerdo de cooperación busca fortalecer la fomación del talento humano, mediante programas que acerquen la educación técnica a las necesidades del sector productivo.

Esto permitirá desarrollar procesos de formación por competencias, asesorías, charlas, seminarios y cursos especializados, dirigidos principalmente a empresas afiliadas a la CCIC que realizan aportaciones al Infop, y personas interesadas en mejorar sus habilidades laborales.

Entre los beneficiarios también se contempla a jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral, migrantes retornados y personas vinculadas a programas de emprendimiento e intermediación laboral impulsados por la CCIC.

Las acciones formativas también estarán enfocadas en estudiantes que cursan el último año de secundaria y universidades, además de emprendedores y empresas en proceso de formalización.