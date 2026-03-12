Barcelona atento: lo que pasó con Lamine Yamal previo a la Liga Española

Barcelona, España.

Barcelona pendiente. Lamine Yamal se ha ausentado del entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este jueves por un cuadro de malestar general leve, según han confirmado a EFE fuentes del club catalán.

Cabe recordar que Lamine Yamal viene de marcar el gol del empate ante el conjunto de la Premier League luego de atreverse a ser el cobrador del penal que le hicieron a Dani Olmo en la última jugada del partido de ida de los octavos de final.

Por su parte, desde Sport detallan que en el Barcelona confían en que pueda volver a la sesión de este viernes con normalidad para preparar el juego de este domingo en LaLiga EA Sports ante el Sevilla.