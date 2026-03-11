Plan Verano Seguro 2026 reforzará seguridad en San Pedro Sula

Con un despliegue de policías municipales en los principales sitios turísticos de San Pedro Sula, sobre todo en los balnearios, se ejecutará el Plan Verano Seguro 2026 durante el feriado de Semana Santa.
La Semana Santa se celebrará del 29 de marzo, Domingo de Ramos, al 5 de abril, Domingo de Resurrección. Por ello, la Corporación Municipal aprobará en la sesión corporativa prevista para este viernes el presupuesto destinado a la ejecución del operativo de seguridad.
Cristhofer Fajardo, regidor municipal y presidente de la comisión de seguridad, presentará una moción ante la corporación, debido a que se acerca la Semana Mayor, periodo en el que se registra una mayor movilización de ciudadanos dentro del municipio, en el resto del país y también la llegada de visitantes extranjeros a los sitios turísticos de la ciudad.
Otro de los aspectos contemplados en la propuesta es la asistencia masiva de feligreses a las iglesias y su participación en los actos litúrgicos organizados en parroquias y comunidades de San Pedro Sula.
El plan es elaborado por la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu), con el objetivo de realizar controles en establecimientos públicos y privados, supervisar la circulación vial y brindar atención preventiva en situaciones como incendios, rescates acuáticos, primeros auxilios, así como orientación turística y distribución de información preventiva en los sitios con mayor afluencia de personas.
Carlos Flores, gerente de Presemu, explicó que durante la Semana Santa se desarrollarán actividades de control, supervisión de negocios y atención preventiva en barrios y colonias de la ciudad, así como en los diferentes balnearios del municipio.
El funcionario detalló que estas acciones buscan mantener el orden público, atender emergencias, vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar la seguridad de veraneantes locales y visitantes, además de preservar la paz social y prevenir delitos.
Flores indicó que el plan se concentrará en varios puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos los antiguos peajes norte, sur y este.
También se realizarán operativos en los balnearios Río Zapotal del Norte, Río Armenta, Río Chamelecón, Las Hamacas y El Palmar, además de actividades recreativas municipales, sitios turísticos y patrullajes diurnos y nocturnos.
La implementación del operativo tendrá un costo aproximado de 300 mil lempiras y se ejecutará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril.
Se espera que la Corporación Municipal apruebe la partida de los 300 mil lempiras para ejecutar el plan de verano.
La municipalidad de San Pedro Sula también forma parte de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conaprem) y participará en el operativo nacional bajo el lema “Viaje con precaución, regrese sin preocupación”, cuyo objetivo es salvaguardar la vida e integridad física de las personas que se movilizan hacia destinos turísticos como playas, balnearios y otros espacios recreativos.
Pedro Martínez, director de la Policía Municipal, explicó que existe un marco legal que respalda las acciones de los agentes municipales y que la ciudadanía debe conocer las disposiciones establecidas en el Plan de Arbitrio vigente, la Ley de Policía y Convivencia Social, las ordenanzas municipales y el Reglamento de Uso de las Vías Públicas, entre otras normativas.
El funcionario indicó que la Policía Municipal mantendrá dispositivos de seguridad antes, durante y después de la Semana Santa, brindando recomendaciones preventivas en centros recreativos, monitoreo permanente de actividades y respuesta ante emergencias.
Reiteró que entre los balnearios que serán supervisados figuran Río Armenta, Río Zapotal, Bella Vista, Aquamundo, Rancho Manacal y el Parque Central.
Hasta el momento, la Corporación Municipal no ha aprobado la Ley Seca. En caso de implementarse, la Policía Municipal realizará operativos de supervisión en negocios con venta de alimentos y bebidas alcohólicas, centros recreativos, clubes nocturnos, bares, cantinas, restaurantes, discotecas, pulperías, supermercados, gasolineras y establecimientos que operen fuera del horario permitido.
Los operativos estarán orientados a garantizar el cumplimiento del Plan de Arbitrio, la Ley de Policía y Convivencia Social, la Ley del Adulto Mayor, la Ley del Tabaco y las ordenanzas municipales, entre otras normativas explicó el jefe de la policía municipal.
Operativos enmarcados en Ley
Durante las inspecciones también se verificará la vigencia de permisos de operación, licencias sanitarias, cumplimiento de horarios, presencia de menores consumiendo bebidas alcohólicas, niveles de ruido en negocios o fiestas privadas y el consumo de tabaco en áreas prohibidas.
La Ley es clara los policías municipales no pueden exigir a los ciudadanos recibos de industria y comercio, bienes inmuebles o servicios, ya que esa función no corresponde a sus competencias.
Por su parte, Rafael Rodríguez, coordinador del área de normalización y vigilancia epidemiológica de la municipalidad, informó que del 23 al 25 de marzo se realizarán operativos en los mercados, enfocados especialmente en la supervisión de la venta de mariscos.
“La próxima semana iniciaremos un operativo de revisión, ordenamiento y fumigación en un primer ciclo de balnearios de la ciudad para garantizar la seguridad de todos los veraneantes”, indicó el funcionario municipal.