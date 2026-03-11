Plan Verano Seguro 2026 reforzará seguridad en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Con un despliegue de policías municipales en los principales sitios turísticos de San Pedro Sula, sobre todo en los balnearios, se ejecutará el Plan Verano Seguro 2026 durante el feriado de Semana Santa.

La Semana Santa se celebrará del 29 de marzo, Domingo de Ramos, al 5 de abril, Domingo de Resurrección. Por ello, la Corporación Municipal aprobará en la sesión corporativa prevista para este viernes el presupuesto destinado a la ejecución del operativo de seguridad.

Cristhofer Fajardo, regidor municipal y presidente de la comisión de seguridad, presentará una moción ante la corporación, debido a que se acerca la Semana Mayor, periodo en el que se registra una mayor movilización de ciudadanos dentro del municipio, en el resto del país y también la llegada de visitantes extranjeros a los sitios turísticos de la ciudad.

Otro de los aspectos contemplados en la propuesta es la asistencia masiva de feligreses a las iglesias y su participación en los actos litúrgicos organizados en parroquias y comunidades de San Pedro Sula.

El plan es elaborado por la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu), con el objetivo de realizar controles en establecimientos públicos y privados, supervisar la circulación vial y brindar atención preventiva en situaciones como incendios, rescates acuáticos, primeros auxilios, así como orientación turística y distribución de información preventiva en los sitios con mayor afluencia de personas.

Carlos Flores, gerente de Presemu, explicó que durante la Semana Santa se desarrollarán actividades de control, supervisión de negocios y atención preventiva en barrios y colonias de la ciudad, así como en los diferentes balnearios del municipio.

El funcionario detalló que estas acciones buscan mantener el orden público, atender emergencias, vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar la seguridad de veraneantes locales y visitantes, además de preservar la paz social y prevenir delitos.

Flores indicó que el plan se concentrará en varios puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos los antiguos peajes norte, sur y este.