Ed Sheeran llega a Centroamérica en mayo del 2026

El impacto del evento se proyecta más allá del ámbito musical. De acuerdo con estimaciones del sector turístico, la llegada de miles de visitantes podría elevar la ocupación hotelera cercana al 90% en las zonas cercanas al estadio, además de impulsar el consumo en restaurantes, transporte y servicios locales. El flujo de aficionados provenientes de países vecinos como Honduras, El Salvador y el sur de México también contribuirá a dinamizar la economía durante esas fechas.