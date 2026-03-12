Ed Sheeran llega a Centroamérica en mayo del 2026

La cuenta regresiva ha comenzado para uno de los conciertos más esperados en la historia reciente de Guatemala. El próximo 27 de mayo de 2026, el cantante británico Ed Sheeran llegará al país con su gira Loop Tour, en un espectáculo que se realizará en el Estadio Cementos Progreso.
La presentación marcará la primera vez que el intérprete de Shape of You se presenta ante el público guatemalteco, un acontecimiento que ha despertado gran expectativa entre los seguidores del artista y dentro de la industria del entretenimiento regional.
Reconocido por llenar estadios en Europa, Asia y América, Sheeran eligió Guatemala como uno de los puntos clave de su recorrido centroamericano, una decisión que, según promotores del evento, refuerza la confianza internacional en la infraestructura de espectáculos del país y en el crecimiento del mercado musical local.
El concierto será organizado por Asa Promotions, cuyos representantes señalaron que la llegada del artista representa para muchos seguidores “el cumplimiento de un sueño largamente postergado”, especialmente para quienes durante años debieron viajar a México o Estados Unidos para escuchar en vivo éxitos como Thinking Out Loud o Castle on the Hill.
Uno de los elementos distintivos de la gira “Loop Tour” es el uso de la Loop Station, una herramienta que permite al artista construir en tiempo real las bases rítmicas, armonías y líneas melódicas de cada canción.
De esta forma, el músico británico interpreta sus temas sin recurrir a grandes bandas o pistas pregrabadas, una propuesta que, según la revista Rolling Stone, “transforma el escenario en un laboratorio creativo ante la vista de todos”.
La elección del Estadio Cementos Progreso responde, además, a factores técnicos como su acústica y visibilidad, aspectos valorados por promotores y artistas internacionales para espectáculos de gran formato.
La organización del concierto diseñó un sistema de localidades que busca atender distintos perfiles de público, con boletos disponibles en varias categorías: Amex: Q2,325 ($302); Black: Q1,858 ($241); Platea: Q1,624 ($211); Tribuna / Preferencia: Q1,040 ($135); General I y II: Q690 ($90). Ante la alta demanda prevista, las entradas serán exclusivamente digitales y contarán con códigos QR dinámicos, una medida implementada para evitar la duplicación de boletos y combatir la reventa.
El impacto del evento se proyecta más allá del ámbito musical. De acuerdo con estimaciones del sector turístico, la llegada de miles de visitantes podría elevar la ocupación hotelera cercana al 90% en las zonas cercanas al estadio, además de impulsar el consumo en restaurantes, transporte y servicios locales. El flujo de aficionados provenientes de países vecinos como Honduras, El Salvador y el sur de México también contribuirá a dinamizar la economía durante esas fechas.
Para la Cámara de Turismo de Guatemala, el concierto podría convertirse en “uno de los principales motores de ingreso para el sector durante el primer semestre del año”.