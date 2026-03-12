Barcelona negocia el fichaje de Haaland: increíble oferta y su agente responde

El Barcelona está en temporada de elegir a su nuevo presidente. Durante ese proceso, Víctor Font, uno de los candidatos para presidir al club azulgrana se ha pronunciado sobre uno de los fichajes soñados: Erling Haaland.
El vínculo entre el noruego y el azulgrana no es nuevo, ya que en mercados anteriores se les ha relacionado. La opción quedó descartada por el alto traspaso del delantero y los problemas económicos que atraviesa el club español.
Sin embargo, ahora el tema ha vuelto a resurgir y el fichaje soñado para el Barcelona vuelve a soñar. Víctor Font ha asegurado que su candidatura está negociando con el Manchester City una "opción preferencial" para fichar al delantero Erling Haaland.
El empresario barcelonés, rival del presidente saliente de la entidad, Joan Laporta, en los comicios del próximo 15 marzo, se ha mostrado optimista con las opciones de su candidatura de cerrar un acuerdo para asegurarse un derecho de compra preferente por el internacional noruego.
"Estamos convencidos de que podemos tener una opción preferencial para fichar a Haaland, si algún día quiere un nuevo proyecto, algo que pasa a menudo con jugadores que no pertenecen a un lugar en concreto", ha señalado Font en una entrevista concedida a SER Cataluña.
Sin embargo, el plan de Font es para un plazo a largo plazo, es por si un día Haaland se plantea marcharse del Manchester City.
Por otra parte, Víctor Font se extendió sobre este tema en Radio Barcelona al programa 'Què t'hi jugues': "Haaland es uno de los mejores delanteros centro del mundo, sin duda" y añadió que "a corto plazo no es fiable porque renovó el año pasado un contrato de muy larga duración".
"Pero personalmente estoy convencido de que estos contratos de 10 años raramente se acaban cumpliendo. Todo es posible y hay que estar preparados para que un jugador de este talento, que ha dicho que le gusta España y declaró el año pasado que le encanta el Camp Nou, pueda hacer un movimiento", explicaba.
"Queremos hacer un movimiento que nos proteja y nos dé estas opciones. Estamos trabajando y estoy convencido de que puede pasar", continuó.
En la misma línea compartió: "Tenemos la estructura deportiva trabajando en el mercado. Solo a partir del lunes podremos hablar con Flick, pero en el caso de Haaland es evidente que a corto plazo, ni por situación económica ni por planificación deportiva, es una solución inmediata. Aun así, estamos convencidos de que podemos tener una opción preferencial".
"Me comprometo ante los socios que votando cambio tendremos opciones creativas que bloquearán opciones preferenciales para jugadores que son diferenciales. Eso provocará que el Real Madrid no pueda fichar a Haaland y nosotros sí", ha señalado Font, quien ha añadido que esperan anunciar el acuerdo con el club británico próximamente.
No obstante, el aspirante a la presidencia del club ha matizado que "a corto plazo" el fichaje de Haaland por el club azulgrana no será una realidad, ya que el curso pasado el futbolista noruego amplió su vinculación con el City hasta el año 2034.
"Con Haaland no se ha hablado porque es un tema de clubes, pero tenéis que saber que Carles Planchart, a quien Erling Haaland considera como si fuera un segundo padre, tiene una relación muy cercana con él. Se quieren mucho y se aprecian. No debemos engañar a la gente diciendo que el año que viene jugará en el Barça", recalcó.
Por su parte, desde SPORT compartieron en exclusiva que Carles Planchart y Xavier Aguilar, integrantes del equipo de Font, fueron captados en el interior del hotel con el CEO del Manchester City, Ferran Soriano, y con su director deportivo, Hugo Viana, para tratar el tema del noruego.
Sin embargo, desde el entorno de Haaland responden a estos contactos. Rafaela Pimenta, agente de Erling Haaland, habló con 'El Chiringuito' y fue contundente: “Sentimos mucho respeto y admiración por el Barcelona, pero no ha habido ningún contacto, ni con Erling Haaland ni con la directiva del Barcelona, sobre posibles fichajes”.
"El jugador renovó su contrato hace pocos meses, está muy feliz en el Manchester City y no tenemos nada que hablar de un traspaso cuando está todo tan bien", agregó.
Guardiola también fue tajante sobre el tema: "Dime un solo club para el que no fuera un sueño tener a Erling Haaland. Entiendo que sea un sueño para el Barcelona tenerlo. Si no estuviera con nosotros, también sería un sueño el City", empezó diciendo.
"¿Qué va a ocurrir? La verdad es que no lo sé. Tiene un largo contrato aquí, creo que lo está haciendo muy bien, está haciendo muchos goles, siempre quiere jugar mejor, siempre quiere crear más ocasiones para marcar más goles. Creo que Erling no es estúpido para firmar algo que no quiere cumplir. Eso seguro, pero en el fútbol, ¿quién sabe lo que va a ocurrir en el futuro?", dijo.