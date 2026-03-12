Barcelona negocia el fichaje de Haaland: increíble oferta y su agente responde

"Con Haaland no se ha hablado porque es un tema de clubes, pero tenéis que saber que Carles Planchart, a quien Erling Haaland considera como si fuera un segundo padre, tiene una relación muy cercana con él. Se quieren mucho y se aprecian. No debemos engañar a la gente diciendo que el año que viene jugará en el Barça", recalcó.