Alphonso Davies piensa en lo peor y tiene en vilo a todos

Alphonso Davies tiene consternado a sus seguidores con la última información que surge sobre su vida .
El lateral canadiense Alphonso Davies vuelve a estar en el centro de la atención tras sufrir una nueva lesión que ha encendido las alarmas en su entorno y en su club, el Bayern Múnich.
Alphonso Davies volvió a sufrir una lesión muscular durante la victoria del Bayern Múnich 6-1 de visitante ante el Atalanta de Bérgamo por la ida de los octavos de final de la Champions League.
El episodio reaviva la preocupación por la fragilidad física del futbolista canadiense y afecta de lleno a la defensa del conjunto alemán.
El lateral izquierdo de 25 años regresó a la competición esta temporada tras más de 220 días de baja por una rotura de ligamentos cruzados sufrida con la selección de Canadá en marzo del año pasado, poco después de renovar su contrato hasta 2030 con el elenco alemán.
Su reaparición oficial ocurrió el 30 de octubre, aunque no volvió a participar con regularidad hasta mediados de diciembre, cuando disputó el empate contra el Mainz.
El técnico Vincent Kompany administró con cautela la reincorporación de Davies al plantel. El canadiense solo inició cinco partidos como titular desde su recuperación, y en total, incluyendo su breve intervención ante el Atalanta, jugó 13 partidos en esta temporada, con una asistencia registrada.
En el enfrentamiento contra el Atalanta, Davies ingresó en la segunda parte, con un 3-0 a favor de los bávaros y reemplazando a Konrad Laimer, quien había sido amonestado. Solo 25 minutos después, Davies se llevó la mano a los isquiotibiales y pidió el cambio. La lesión se produjo en una acción sin contacto con rivales, posiblemente mientras corría hacia atrás.
El informe oficial del club confirmó que Davies sufrió una distensión muscular en el tendón de la corva derecho durante la segunda parte del encuentro europeo en Bérgamo. Por ahora se desconce el tiempo que estará fuera de las canchas.
La situación ha generado preocupación no solo por su estado físico inmediato, sino también por el impacto que las constantes molestias podrían tener en el futuro de una de las grandes figuras del fútbol mundial.
Según reportes cercanos al jugador, Davies atraviesa un momento complicado en lo físico y también en lo emocional. La nueva lesión se suma a una serie de problemas musculares que han frenado su continuidad en los últimos meses, algo que ha comenzado a pesar en el ánimo del futbolista.
Fuentes cercanas al entorno del jugador aseguran que el defensor estaría reflexionando seriamente sobre su futuro en el fútbol profesional. Aunque no existe una decisión oficial, la posibilidad de un retiro prematuro ha comenzado a surgir como una preocupación real si las lesiones continúan afectando su carrera.
El propio Davies habría comentado en círculos cercanos que la prioridad es su salud a largo plazo.
La situación ha generado gran impacto entre aficionados y especialistas, ya que Davies es considerado uno de los laterales más talentosos y veloces de su generación
Es de conocimiento que el jugador en el pasado haya confirmado que sufría de depresión por lo que el cuadro alemán lo ha rodeado de excelentes consejeros para que salga avante de esta situación en la que se encuentra.
