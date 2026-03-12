Alphonso Davies piensa en lo peor y tiene en vilo a todos

En el enfrentamiento contra el Atalanta, Davies ingresó en la segunda parte, con un 3-0 a favor de los bávaros y reemplazando a Konrad Laimer, quien había sido amonestado. Solo 25 minutos después, Davies se llevó la mano a los isquiotibiales y pidió el cambio. La lesión se produjo en una acción sin contacto con rivales, posiblemente mientras corría hacia atrás.