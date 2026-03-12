Supuestos planes de boda de Hugh Jackman y Sutton Foster se enfrían

Según ese reporte, la pareja consideraba organizar una ceremonia pequeña e íntima en Nueva York durante la primavera o el verano, principalmente con amigos del mundo del teatro. No hay indicios de si familiares cercanos de Jackman asistirían.

“Hugh y Sutton están muy emocionados por todos los próximos pasos que finalmente podrán dar”, aseguró otra fuente.“Pasaron mucho tiempo sintiendo que no podían vivir su relación abiertamente, pero ahora que finalmente son una pareja pública, las cosas están avanzando muy rápido”, añadió.