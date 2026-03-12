Supuestos planes de boda de Hugh Jackman y Sutton Foster se enfrían

Jackman y Foster, quienes coprotagonizaron la producción de Broadway The Music Man entre 2021 y 2023, fueron vinculados sentimentalmente por primera vez a finales de 2024. La relación se confirmó públicamente en enero de 2025, cuando ambos fueron fotografiados tomados de la mano durante una cena en Santa Mónica.
Ese mismo mes surgieron informes que afirmaban que Jackman habría propuesto matrimonio y que la pareja ya avanzaba en la planificación de la boda. Sin embargo, nuevos reportes indican que los preparativos se habrían detenido temporalmente debido a la situación familiar del actor.
Según National Enquirer, todos los hijos de Jackman siguen siendo “firmemente leales” a su madre, Deborra-Lee Furness, y aún no se sentirían preparados para celebrar la nueva relación de su padre.“Hugh quiere que sus hijos estén presentes en la boda. Ambos quieren que sus seres queridos los acompañen a celebrar”, afirmó una fuente citada por el medio.
“Aunque Hugh está emocionado por comenzar este nuevo capítulo con Sutton, debe ser comprensivo con sus hijos. Son increíblemente protectores con su madre... él quiere ser respetuoso con eso”, añadió la misma fuente.El informante también aseguró que el actor estaría decidido a no celebrar la boda sin la presencia de sus hijos.
Los primeros reportes sobre una posible boda surgieron en enero, cuando una fuente dijo a New Idea que la pareja estaba decidida a caminar hacia el altar. “[Hugh] le dijo a su equipo que mantuvieran una gran ventana abierta para que él y Sutton pudieran casarse y hacer una gira de luna de miel por Europa, donde podrían ver a su madre”, afirmó entonces una fuente citada por la publicación.
Según ese reporte, la pareja consideraba organizar una ceremonia pequeña e íntima en Nueva York durante la primavera o el verano, principalmente con amigos del mundo del teatro. No hay indicios de si familiares cercanos de Jackman asistirían.
“Hugh y Sutton están muy emocionados por todos los próximos pasos que finalmente podrán dar”, aseguró otra fuente.“Pasaron mucho tiempo sintiendo que no podían vivir su relación abiertamente, pero ahora que finalmente son una pareja pública, las cosas están avanzando muy rápido”, añadió.
La versión que rodea a Foster también presenta algunas complejidades. Diversos reportes indican que la actriz ya le presentó a Jackman a su hija Emily, quien, según esas versiones, habría empezado a llamarlo “tío Hugh”.Su divorcio del guionista Ted Griffin fue presentado en octubre de 2024, un momento que coincidió con el aumento de las especulaciones sobre su cercanía con Jackman. Este contexto ha alimentado teorías de que su química profesional habría influido en el final de su matrimonio. Sin embargo, no existen pruebas que respalden esa afirmación.
El aspecto financiero también ha aparecido en la cobertura mediática. La revista Globe citó fuentes anónimas que aseguran que Jackman —cuya fortuna, según estimaciones de la prensa sensacionalista, superaría los 100 millones de dólares— habría rechazado la idea de firmar un acuerdo prenupcial con Foster, cuya fortuna se estima en unos 4 millones de dólares.
La narrativa también se ve influida por el proceso de separación de Deborra-Lee Furness, exesposa de Jackman. En mayo de 2025, Furness habló con Daily Mail sobre sentimientos de traición tras el fin de su matrimonio, aunque sin mencionar nombres ni realizar acusaciones directas. Sus declaraciones se han convertido en un elemento recurrente en la cobertura mediática del caso.
Medios estadounidenses han descrito la supuesta pausa en los planes de boda como un “obstáculo importante”, aunque la razón estaría relacionada principalmente con el bienestar de los hijos del actor, Oscar y Ava, y no con dudas sobre su relación con Foster.
Algunas publicaciones también señalan —sin atribución clara— que la pareja estaría considerando establecerse en Bedford, Nueva York, una zona más tranquila que Manhattan y que podría ofrecerles mayor privacidad como familia. Por ahora, la historia permanece en un punto incierto: sin un compromiso confirmado ni un desmentido categórico, mientras la relación continúa desarrollándose bajo la atención constante de los medios.