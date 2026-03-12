Megan Fox irrumpe en Instagram con sensuales fotos

La actriz estadounidense Megan Fox volvió a captar la atención del público tras compartir una nueva serie de fotografías en su cuenta de Instagram, marcando su regreso a la plataforma luego de casi dos años de ausencia.
Las imágenes fueron publicadas el martes 10 de marzo y forman parte de una sesión fotográfica realizada en estudio por la fotógrafa Cibelle Levi. La serie presenta a la actriz en distintas poses que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.
En las fotografías, Fox aparece posando en el suelo con las manos y rodillas apoyadas, mientras viste un conjunto compuesto por un top triangular y shorts ajustados tipo biker.
El atuendo se completa con medias por encima de la rodilla y botas altas de cuero. En algunas imágenes, la actriz incorpora gafas de sol teñidas con un estilo inspirado en la estética Y2K.
La publicación también llamó la atención por el mensaje que acompañó las imágenes. En el pie de foto, Fox escribió la frase en inglés: “El amor era el monstruo más salvaje de todos”.
Las fotografías forman parte de una nueva serie de publicaciones con las que la actriz ha retomado su actividad en redes sociales. Días antes, había adelantado su regreso a través de una historia de Instagram en la que escribió: “Estoy viva, acabo de subir nuevas fotos”.
El retorno ocurre después de un largo período en el que su perfil permaneció sin actividad pública. En el pasado, Fox había eliminado todas las publicaciones de su cuenta, una decisión que coincidió con cambios en su vida personal.
Entre ellos se encuentra el final de su compromiso con el músico Machine Gun Kelly, cuyo nombre real es Colson Baker. La actriz y el músico mantuvieron una relación intermitente durante aproximadamente cinco años. Durante ese tiempo se comprometieron y posteriormente anunciaron que esperaban un hijo en común.
Sin embargo, en noviembre de 2024 confirmaron el final de su relación. La expareja comparte una hija llamada Saga Blade, que actualmente tiene once meses.
En los últimos días, el regreso de Fox a Instagram coincidió con comentarios en redes sociales sobre una posible reconciliación entre ambos, especialmente después de que el músico comentara en una de sus publicaciones que estaba “contento de tener su número de teléfono”. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente cambios en el estado de su relación.