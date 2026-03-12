Querido actor de "La Rosa de Guadalupe" es diagnosticado con terrible enfermedad

En las últimas horas el nombre de un actor de Televisa apareció en las portadas de los medios del entretenimiento después de informar que sufrió una recaída por el cáncer que le fue diagnosticado hace cuatro años.
Se trata de Fausto Casanova, protagonista de varios capítulos de "La Rosa de Guadalupe" pidió apoyo para cubrir los gastos de su tratamiento.
En febrero de 2022, el protagonista de "La Rosa de Guadalupe" informó que fue diagnosticado con cáncer epidermoide metastásico de primerio desconocido, el cual afecta ganglios y órganos.
El actor de San Ángel inmediatamente se sometió a tratamientos.
Después de cuatro años en remisión, el actor de Televisa, Fausto Casanova, informó que lamentablemente sufrió una recaída del extraño cáncer que le fue detectado en febrero de 2022.
En redes sociales, el famoso de 42 años pidió apoyo económico para su tratamiento y los honorarios de los médicos.
Por medio de un sitio en internet, el protagonista de la serie "La Rosa de Guadalupe" dijo que actualmente no pasa por un buen momento económico por lo que necesita recaudar 250 mil pesos para cubrir el inicio de su tratamiento contra el cáncer.
"Mi situación económica actual no es favorable, necesito recaudar, por el momento, 250 mil pesos para cubrir los primeros tratamientos y así ganar esta segunda batalla", se lee.
En otra parte del texto, el colaborador de la televisora de San Ángel conmovió al decir que su deseo es ver crecer a su hija y compartir muchos momentos mágicos. Fausto Casanova aseguró que quiere cumplir sus sueños ante las adversidades que está enfrentando.
"Solo quiero ver crecer a mi hija y tener muchos momentos mágicos, así como cumplir mis sueños", sentenció.
Fausto Casanova es un famoso actor de Televisa que ha destacado por su participación en varios capítulos de la serie "La Rosa de Guadalupe". En febrero de 2022 fue diagnosticado con con cáncer epidermoide metastásico de primerio desconocido. Lamentablemente, tras cuatro años en remisión, sufrió una recaída.