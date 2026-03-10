San Pedro Sula se prepara para el foro iberoamericano de turismo

San Pedro Sula, Honduras

La llegada de más de 1,200 participantes internacionales al Tercer Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, que se celebrará en junio, genera expectativas en San Pedro Sula por su impacto en la proyección internacional y la dinamización económica de la ciudad.

Faltan menos de tres meses para que el Tercer Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible se realice en San Pedro Sula, convirtiendo al país en una vitrina internacional para el sector turístico.

El evento se desarrollará del 2 al 4 de junio y ha generado altas expectativas en distintos sectores económicos del país, así como en la capital industrial, ciudad que fungirá como sede.

Los organizadores estiman la participación de más de 1,200 asistentes. El foro no solo posiciona a Honduras como sede regional, sino que también envía un mensaje de liderazgo, cooperación y apuesta estratégica por una industria que impulsa la inversión, el empleo y el desarrollo.

Semanas atrás, Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, anunció que en este encuentro se abordará el tema de la inteligencia artificial aplicada al turismo, con la participación de los llamados dinamizadores del sector.

Estos incluyen representantes de instituciones públicas, privadas y académicas, así como agencias de inversión, bancos y profesionales vinculados a la industria turística.

Casado explicó que el foro se realizará “desde el corazón de Centroamérica para el mundo”, con un enfoque en el diálogo y la generación de compromisos concretos.

La agenda incluirá temas como inteligencia artificial aplicada al turismo, geoestrategia, desarrollo territorial y empleabilidad juvenil, considerados claves para el futuro de la industria turística en la región.

También el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó su participación en la apertura del evento y expresó su disposición de articular a las instituciones gubernamentales vinculadas al sector turismo, reafirmando su visión de trabajo conjunto con la empresa privada.

“Somos un equipo. En ese equipo importante está la empresa privada. Mírennos como aliados para salir adelante”, expresó Asfura.