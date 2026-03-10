San Pedro Sula se prepara para el foro iberoamericano de turismo

La llegada de más de 1,200 participantes internacionales al Tercer Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, que se celebrará en junio, genera expectativas en San Pedro Sula por su impacto en la proyección internacional y la dinamización económica de la ciudad.
Faltan menos de tres meses para que el Tercer Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible se realice en San Pedro Sula, convirtiendo al país en una vitrina internacional para el sector turístico.
El evento se desarrollará del 2 al 4 de junio y ha generado altas expectativas en distintos sectores económicos del país, así como en la capital industrial, ciudad que fungirá como sede.
Los organizadores estiman la participación de más de 1,200 asistentes. El foro no solo posiciona a Honduras como sede regional, sino que también envía un mensaje de liderazgo, cooperación y apuesta estratégica por una industria que impulsa la inversión, el empleo y el desarrollo.
Semanas atrás, Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, anunció que en este encuentro se abordará el tema de la inteligencia artificial aplicada al turismo, con la participación de los llamados dinamizadores del sector.
Estos incluyen representantes de instituciones públicas, privadas y académicas, así como agencias de inversión, bancos y profesionales vinculados a la industria turística.
Casado explicó que el foro se realizará “desde el corazón de Centroamérica para el mundo”, con un enfoque en el diálogo y la generación de compromisos concretos.
La agenda incluirá temas como inteligencia artificial aplicada al turismo, geoestrategia, desarrollo territorial y empleabilidad juvenil, considerados claves para el futuro de la industria turística en la región.
También el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó su participación en la apertura del evento y expresó su disposición de articular a las instituciones gubernamentales vinculadas al sector turismo, reafirmando su visión de trabajo conjunto con la empresa privada.
“Somos un equipo. En ese equipo importante está la empresa privada. Mírennos como aliados para salir adelante”, expresó Asfura.
Posicionar el turismo
Por su parte, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), destacó que el liderazgo del Ejecutivo será clave para posicionar el turismo hondureño a nivel continental.
Gallardo enfatizó que el foro permitirá fortalecer áreas estratégicas como el agroturismo, la gobernanza del sector y la empleabilidad juvenil, además de proyectar a Honduras como un destino competitivo en América e Iberoamérica.
A su vez, Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones de San Pedro Sula, señaló que el foro representa una oportunidad para posicionar a Honduras y a la ciudad dentro de la conversación estratégica del turismo iberoamericano.
“No solo reunirá a líderes del sector público, privado y académico, sino que también permitirá generar propuestas concretas sobre sostenibilidad, innovación e inteligencia artificial aplicada al turismo”, indicó.
Orellana destacó que la llegada de más de 1,200 participantes también enviará un mensaje positivo sobre la capacidad del país para albergar eventos internacionales de alto nivel, fortaleciendo el turismo de reuniones, una industria que genera inversión, empleo y encadenamientos productivos.
“Desde San Pedro Sula vemos este encuentro como una plataforma para proyectar al país hacia el mundo y seguir construyendo un turismo más sostenible, competitivo e inclusivo”, afirmó.
Asimismo, explicó que el Buró de Convenciones apoya la organización del foro desde su etapa inicial pues se esperan delegaciones de 22 países de Iberoamérica.
Por su parte, Maritza Soto, vicealcaldesa de San Pedro Sula, aseguró que las autoridades municipales celebran que la ciudad sea sede del encuentro, ya que reúne las condiciones necesarias para recibir un evento internacional de esta magnitud.
“El alcalde Roberto Contreras da desde ya la bienvenida a todos los representantes de los países que participarán en este evento iberoamericano, pues representa movimiento comercial y económico, pero sobre todo una vitrina para el mundo”, expresó Soto.
La vicealcaldesa agregó que este foro es uno de los varios eventos internacionales que la ciudad recibirá en los próximos meses.
“San Pedro Sula ofrece la infraestructura necesaria, centros de convenciones, hoteles, gastronomía y múltiples atractivos”, indicó.
También destacó que este tipo de encuentros generan una importante derrama económica, especialmente en los sectores de hotelería, gastronomía y comercio.
Una ciudad con progreso
Para Ana Morales, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), las expectativas también son positivas, ya que San Pedro Sula vuelve a ser protagonista de eventos regionales.
“Nos coloca en el mapa como una ciudad con progreso. Nos visitarán inversionistas del sector turismo, ministros de turismo de la región, catedráticos especializados y representantes de la industria tecnológica”, señaló.
Morales explicó que San Pedro Sula se consolida como un punto clave para el turismo de reuniones, eventos y conferencias, segmento que genera una de las mayores derramas económicas para las ciudades sede.
Además, destacó que la región ofrece conectividad, infraestructura, precios competitivos, seguridad, calidad y una variada oferta gastronómica y turística.
La titular de Canaturh subrayó que estos eventos generan beneficios más allá del impacto económico inmediato.
“No solo hay derrama económica, también se fortalece la visibilidad y la credibilidad del destino, posicionándonos como un punto de referencia para el turismo regional”, afirmó.
“Esto atraerá a más organizaciones, empresas y tour operadoras mayoristas para realizar sus reuniones en San Pedro Sula, porque aquí lo tenemos todo”, concluyó.