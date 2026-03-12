CN aprueba préstamos para reconstruir la CA-13 y mejorar escuelas

Tegucigalpa.

Los fondos, provenientes de organismos multilaterales y de la cooperación europea, están dirigidos a dos de los sectores más críticos para el desarrollo del país: la modernización de los centros educativos en zonas postergadas y la recuperación de la red vial primaria en la zona norte de Honduras.

​El pleno del Congreso Nacional consolidó este miércoles un paquete de inversión social y de infraestructura al aprobar, de forma unánime, dos contratos de préstamo que suman aproximadamente 135 millones de dólares.

La aprobación unánime de las bancadas refleja un consenso sobre la urgencia de dotar al Ejecutivo de herramientas financieras para que el sistema público pueda ofrecer condiciones dignas a miles de niños que actualmente reciben clases en instalaciones deterioradas.

​La inversión en el sector educativo no solo contempla la reconstrucción física de aulas, sino también la dotación de recursos que permitan una enseñanza integral en el campo.

Este financiamiento está destinado para la ejecución del programa "Hacia una Educación más Inclusiva: Transformando la Escuela Rural", una iniciativa que busca reducir la brecha de infraestructura y calidad pedagógica en los sectores donde la precariedad escolar ha sido una constante histórica.

​El primer decreto ratificado corresponde a un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) por un monto de 55 millones de dólares.

​"Aprobamos en todas y cada una de sus partes este contrato con el BID; los recursos están destinados a transformar la escuela rural, asegurando que el proceso educativo llegue de forma inclusiva a cada rincón del país", cita el dictamen oficial del Legislativo.

Por otro lado, el Congreso Nacional dio luz verde a un préstamo de 79.8 millones de dólares suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España.

Estos recursos se destinarán al "Proyecto de Gestión Resiliente del Corredor CA-13", específicamente para el tramo que conecta la ciudad de La Ceiba con Puerto Castilla, una vía vital para el comercio, el turismo y la exportación de productos agrícolas que actualmente se encuentra en avanzado estado de deterioro.

​El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó que este proyecto ha sido una gestión de largo aliento que finalmente se materializa bajo la actual legislatura.

La reconstrucción de la CA-13 es vista como un detonante económico para los departamentos de Atlántida y Colón, sectores que han demandado por años una carretera que soporte el flujo de carga pesada y facilite el acceso al puerto.

​"Esto va a traer desarrollo sobre todo al litoral Atlántico; soy testigo de que se ha estado pendiente desde el gobierno anterior y en este gobierno se ha hablado con todas las bancadas para que hoy sea una realidad para Atlántida y Colón que esperan una carretera nueva", afirmó el titular del Legislativo, Tomás Zambrano.

​El diplomático español, Diego Nuño García, quien estuvo presente durante la aprobación, recordó que el proceso para otorgar este préstamo superó múltiples dificultades técnicas y administrativas a lo largo de cinco años.

Para la cooperación española, la aprobación de este miércoles representa el cumplimiento de un compromiso con el norte de Honduras, bajo una visión de resiliencia y mejora de la competitividad regional.

​La importancia de esta obra radica en que la CA-13 es el eje principal que conecta los polos de producción del Bajo Aguán con el resto del país.

La intervención no solo busca aplicar una capa asfáltica, sino realizar una gestión resiliente que soporte los embates climáticos que suelen afectar esta zona costera, garantizando que la inversión sea duradera y eficiente.

​"Pasamos muchas dificultades para otorgar este préstamo, pero finalmente hemos conseguido encontrar un proyecto sólido; esto va a tener un efecto extraordinario en la región y es nuestro granito de arena para el norte de Honduras", expresó el embajador de España en Honduras.

​Finalmente, las autoridades legislativas enfatizaron que estos proyectos trascienden las banderas políticas, beneficiando a sectores productivos, independientes y a la población en general sin distinción alguna.

Tras la publicación en La Gaceta, se espera que el Ejecutivo inicie los procesos de licitación para que las obras en la CA-13 y las mejoras en las escuelas rurales arranquen en el segundo semestre del presente año.