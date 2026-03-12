Clima este jueves en Honduras: lluvias y calor en otras zonas

Las condiciones meteorológicas en Honduras estarán marcadas este jueves por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y el acercamiento de una vaguada prefrontal, fenómenos que provocarán precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional, según informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
La entidad informó que el viento del este estará transportando humedad desde el Caribe, lo que generará precipitaciones débiles y aisladas durante las primeras horas del día, principalmente en sectores del norte y el oriente del país.
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones podrían cambiar durante la tarde con el acercamiento de una vaguada prefrontal que favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada en varias zonas del territorio.
Estas precipitaciones podrían presentarse en regiones del occidente, suroccidente y centro del país, con la posibilidad ocasional de lluvias más intensas acompañadas de actividad eléctrica aislada.
A pesar de la presencia de lluvias en algunos sectores, Copeco indicó que las temperaturas continuarán siendo cálidas durante la tarde en la mayor parte del territorio hondureño, especialmente en la zona sur, donde se prevén los valores más altos del día.
En cuanto a las condiciones marítimas, la institución detalló que el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral del mar Caribe como en el golfo de Fonseca, niveles que se consideran normales para las actividades de navegación.
Asimismo, Copeco informó que Honduras se encuentra actualmente bajo la fase lunar de cuarto menguante. Para este jueves, la salida del sol se registró a las 5:58 de la mañana, mientras que la puesta está prevista para las 5:59 de la tarde.
El informe meteorológico también señala que las temperaturas máximas previstas alcanzarán los 39 grados Celsius en Choluteca y los 38 grados en Valle, mientras que en otras zonas como Cortés se esperan máximas de 32 grados y en Atlántida de 30. En el centro del país, Francisco Morazán registrará temperaturas de hasta 30 grados y Comayagua de 33. En regiones más frescas del occidente, como Intibucá, las máximas rondarán los 25 grados, con mínimas que podrían descender hasta los 14 grados Celsius durante la madrugada.